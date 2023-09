Egy helyen a bögözi gyöngyvirágos vaj és a többszáz éves vágási Mária-szobor

Éppen ezért döntöttek úgy, hogy pályázatot nyújtanak be a Hungarikum Bizottsághoz, hogy internetes portált hozhassanak létre, ahol publikálják a lakók hozzájárulásával fellelt értékeket – fejtette ki korábban lapunknak Gál Barna, a támogatási igénylést benyújtó Három Hegy Egyesület elnöke, a helyi bizottság tagja. Kezdeményezésük azért is különleges, mert

A leírásokat fényképekkel, videókkal is színesítik, többet az e célból létrehozott közösségimédia-platformon népszerűsítenek. A honlapon természetesen újabb javaslatokat is várnak.

Azt is szeretnék, ha mindezen túl kézelfoghatóbb eredménye is lenne a munkának: egyetemeket vonnának be felméréseket végezni az épített örökség esetében, képeslapokat készítenének régi házakról, kisebb gasztrofesztivált is szerveznének, ahol megkóstolhatók a helyi ételek, kitakarítanák a forrásvizek környékét, pihenőhelyeket építenének stb.

Természetesen az eredmény érdekében együtt kell működjenek a helyi civil szervezetekkel, iskolákkal, egyházakkal, önkormányzattal, illetve a lakókkal is.