Egy falopási ügy fura végkimenetele: visszakapták az elkobzott felszereléseket a szentegyházi elkövetők

A cigánydombi fatolvajok rossz anyagi helyzetükkel indokolják a lopást • Fotó: Veres Nándor

Nagyjából egy éve érték tetten a hatóságok azt a Cigánydombon élő két elkövetőt, akik egy szekérnyi fát vittek el illegálisan az erdőből – idézték fel a történteket a közbirtokossági egyesület tagjai. Akkor ötezer lejes bírságot szabott ki a rendőrség, a fát, egy szekeret, több lóhámot, baltát, illetve egy láncfűrészt pedig elkoboztak. Ezzel a döntéssel nem értettek egyet az elkövetők, és bírósági úton fellebbeztek, állítva, hogy

csak tűzifának valót gyűjtöttek az erdőben, mivel nagyon hideg tél volt, és veszélybe került a családjuk. Kérték, hogy minden elkobzott felszerelést visszakaphassanak, mivel azoktól függ a megélhetésük.

A már kifizetett büntetés visszatérítését is kérelmezték. Első körben nem, többszöri fellebbezés után azonban

végül helyt adott a bíróság a tettesek kérésének

– a véglegesnek számító döntést egyebek mellett azzal indokolta, hogy a hatóságok helyszíneléskor nem töltötték ki megfelelően a dokumentumokat, például a lefoglalt fa konkrét mennyiségét sem rögzítették. Így végül figyelmeztetés lett a bírságból, és múlt héten a felsorolt eszközöket is visszakapták az elkövetők.

Az SZKE munkatársai egyáltalán nem értenek egyet a bíróság döntésével, hiszen szerintük

a visszaszolgáltatott javakkal újabb törvénytelenségeket követhetnek el az említett személyek.

Úgy vélik, a büntetés eltörlése precedensértékű lehet, akár másokat is a bűn útjára sodorhat, hiszen úgy tűnhet, hogy következmények nélkül tizedelhető az erdő. Ez ugyanakkor negatívan érinti a fák védelme érdekében kifejtett munkájukat is. Ettől függetlenül egyesület tagjai továbbra is megtesznek mindent a megmaradt erdő megmentésért – egyebek mellett szigorúbb ellenőrzéseket terveznek –, amiben a lakosok és a hatóságok segítségére is számítanak. Úgy látják, hogy összességében jelentősen csökkent a falopások száma, és több ismert tolvaj is felhagyott törvényellenes tevékenységével. Tapasztalataik szerint most már többnyire csak a cigánydombiakkal vannak problémák.

Lopásokat fedeztek fel



Nagyjából 60–70 csutakot fedeztek fel nemrég az SZKE tagjai a Szentegyháza határában lévő erdőben, ami azt mutatja, hogy még mindig vannak olyanok, akik nem hagytak fel az illegális fakitermeléssel. Az egyesület vezetői szerint a bűnözők kihasználták, hogy önkénteseik épp az irodai munkával voltak elfoglalva.