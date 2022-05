Egészségügyi és szociális központokat hoznak létre több székelyföldi településen is

Épp ezért fontosnak tartják, hogy egy olyan közösségi házat, központot hozzanak létre, amelyben helyet kapnak az egészségügyi szolgáltatásokat biztosító rendelők, de egy szociális munkás és esetleg egy pszichológus is dolgozik majd – hogy ne csak egészségügyi gondjaikkal, hanem más jellegű problémáikkal is oda tudjanak fordulni a helybéliek és ott útbaigazítást kapjanak. Bár hivatalosan nem értesítették még őket arról, hogy az első körben kiválasztották a települést, de bíznak abban, hogy így van és hamarosan elkezdődhet a tervezés is.

Meglevő épületet újítanának fel

Nyárádremete községben a rég használaton kívül levő deményházi orvosi rendelőt szeretnék rendbe tenni, erre igényeltek pénzt. Mint Magyari Péter polgármestertől megtudtuk, hogy