Egész napos pezsgés a Vásárhelyi Forgatagon

Megtelt élettel a hétvégén a marosvásárhelyi vár, kisgyerekes családok, fiatalok és idősek foglalták el a 9. Vásárhelyi Forgatag programjainak helyszíneit. A rendezvény vasárnap is érdekes programokkal várja az érdeklődőket.

Míg kilenc évvel ezelőtt a Maros partján, tulajdonképpen nem is Marosvásárhely, hanem Marosszentgyörgy adott otthont a Vásárhelyi Forgatagnak, idén végre a rendezvényt megillető helyszínen, a várban sikerült megszervezni a város magyar napjait. Ezt örömmel fogadta a marosvásárhelyi, illetve a közelebbi és távolabbi településekről érkező közönség, hiszen minden nap tele volt a vár érdeklődőkkel, a jó hangulat, a vidámság, a barátságos légkör nem hiányzott, mindenki jól érezte magát.

A több mint 300 program közül ki-ki kedvére választhatott (és választhat vasárnap folyamán is), nem is lehet felsorolni mi volt a legsikeresebb, hiszen míg a tematikus beszélgetések, a kiállítások, a könyves események egy-egy réteget szólítottak meg, az esti koncertek alatt zsúfolásig telt a nagyszínpad előtti tér. A rendezvények szervezői elégedettek voltak, elmondásuk szerint

az érdeklődés a vártnál is jobb volt.

Színházi, Csicsergő, Borudvar

A délelőtti órában már megteltek a gyerekfoglalkozásokat kínáló sátrak. A Médiatér sátra alatt is a gyerekek kipróbálhatták az ügyességi játékokat, míg a felnőttek a kiadványok iránt érdeklődtek, belelapoztak a Székelyhon és Krónika napilapokba, a Nőileg magazinba vagy a Heti Hirdetőbe. A fafaragás, hímzés, nemezelés és gyöngyfűzés mellett sokan tanultak énekelni és táncolni, illetve a közönség elé lépve sokan be is mutatták tánctudásukat.