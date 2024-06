Édes gyümölccsel csalták ki a dobozból a denevéreket – videó

Dél-Amerika erdeiben vagy barlangjaiban őshonos denevérek érkeztek a marosvásárhelyi állatkertbe. Gazdagodott a papagájok népes családja is, valamint egy hím pumát is meg lehet csodálni a népszerű létesítményben. Hétfőtől félóránként van autóbusz a Somostetőre.

Szinte nem telik el úgy hónap, hogy a marosvásárhelyi állatkertbe ne érkezzenek új állatok. Vannak ritkaságszámba menő példányok is, de olyanok is, amelyek a már meglévő népes családokat gazdagítják.

Újabb látnivalók

Pénteken Budapestről és Gyöngyösről érkeztek új állatok, többek között egy harlekinpapagáj, amely a legtarkább, ezért a legismertebb. A marosvásárhelyi létesítményben négy féle arapapagáj van már: sárga-kék ara, kis katonaara, sárga szárnyú ara, zöld szárnyú ara és egy hibrid, a harlekinara.

Hirdetés

Egy hím nagymacska, egy puma is látogatható ezután az állatkertben, ő is most érkezett Marosvásárhelyre.

Igazi újdonság, hogy ezután a népszerű létesítményben