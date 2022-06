Édes-csípős csirke: ázsiai recept, helyi hozzávalók

A különleges ízek elegyére, illetve az étel minél egyszerűbb elkészítésére koncentrált legutóbbi találkozásunkkor Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki egy távol-keleti receptet gondolt újra, beleépítve a vidékünkön is kedvelt és ismert hozzávalókat. Édes-csípős csirkét állított össze, számos zöldség, illetve spagettitészta kíséretében.

„Sokszor előfordul velünk, hogy valami új, eddig ki nem próbált ételre vágyunk, ugyanakkor félünk teljesen elszakadni a már megszokott ízektől. Ilyenkor érdemes egy számunkra esetleg kevésbé ismert receptet elolvasni akár az interneten, és ha elsőre túl merésznek gondoljuk, cseréljünk ki egyes hozzávalókat, és a fűszerezést is igazítsuk némileg a szájunk ízéhez. Előfordulhat, hogy egy teljesen új receptet találunk ki így, amelyet majd beépíthetünk a hétköznapi étkezéseinkbe” – mondta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje.

A lényeg most is az volt, hogy egyszerűen, gyorsan elkészíthető, finom, de nem megszokott ételt mutassak be