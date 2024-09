Döntöttek a hulladéklerakó haszonbéréről, az összeg felhasználása azonban még kérdéses

Ugyancsak előírás vonatkozik arra is, hogy miként kell megállapítani ennek a haszonbérnek a mértékét. Ugyanakkor a megyei vagyont háromévente újra kell értékelni egy hivatalos értékbecslő megállapítása szerint, és ez alapján történik a haszonbér összegének elfogadása. Ez történt meg a keddi tanácsülésen.

az összeg egy külön fejlesztési és karbantartási alapba folyik be, ebből kell az uniós pénzből vásárolt eszközök javításait elvégezni,

a megállapodás része volt egy elkerülő út megépítése is,

Majd azt követően születhet döntés erről, amikor ez a véleményezés megérkezik.

Tizennégy pontból tizenegy teljesült

Ezzel kapcsolatos kérdéssel kerestük meg Borboly Csabát, a megyei önkormányzat elnökét is, aki válaszában köszönetet mondott Gyergyóremete lakosságának, hogy partnerséget vállaltak a megyei tanáccsal a hulladéklerakó központ megvalósulásához. Majd közölte, hogy átnézték a 14 pontot, amire szerződtek a községgel, és abból 11 pont esetében tudták teljesíteni a vállalást. Többször is nekifutottak a terelőút ügyének, és most egy másik (már a negyedik) megoldással próbálkoznak, ugyanis időközben változtak törvények, jogi helyzetek és