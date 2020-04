Dolgoznak Gyergyószéken, de általános a bizonytalanság

A koronavírus-járvány ugyan egyelőre nem érte még el Gyergyószéket, de a vele járó bizonytalanság az itteni nagyközségekben és Borszéken is érezhető. Van, ahol egyelőre még minden megy az eredeti tervek szerint, de máshol már óvatosabbak, nem láthatják előre, hogy mi lesz pár hónap múlva.

A térségben előre látható, hogy Borszék élete fog leginkább megváltozni a múlt évhez képest, hiszen itt a vendéglátás, a turistaforgalom jelenti sokak megélhetését. A járványhelyzet és a velejáró rendelkezések, vendéglők, szálláshelyek bezárása miatt jelenleg szó sem lehet turizmusról. Hogy mi jön később, azt senki sem tudja, így Mik József polgármester sem. Az is kérdés, hogy egyáltalán lesz-e ebben az évben turista Borszéken – vetette fel.

Mint megtudtuk, az önkormányzat is kénytelen volt visszavenni az eredetileg tervezett tempóból, a kivitelezővel közösen úgy döntötték, a patinás 49-es villa felújítását egyelőre április végéig felfüggesztik. Akkor pedig újra megnézik, hogy az adott körülmények között lehet-e szó munkálatokról. Mivel a járvány csúcspontját április közepére várják a szakértők, ez kérdéses, akárcsak az orvosi rendelők felújításának elkezdése is.

A kezelőbázisnál kisebb munkálatok zajlanak ugyan jelenleg is, de itt sem lehet tudni, hogy mikor következik jelentősebb előrelépés, mert az intézmény bútorzatának beszerzésére kiírt versenytárgyalást kétszer hirdették meg eddig, de nem került jelentkező. Most ezzel is kivárnak.

Egyelőre nem mondnak le semmiről

Hogy mi lesz az év végén, mi készül el, és mi nem, azt előre senki nem tudja megjósolni – értékelt Laczkó Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere, aki szerint egyelőre semmilyen tervezett beruházásról sem mondtak le. A zöldségpiac építését szeretnék befejezni, a megyei úton felújítás következik, de ezt megelőzően gázvezetéket fektetnének ott le, hogy később ne kelljen ezért feltörni a burkolatot.

Folytatódnak tovább az uniós támogatással zajló beruházások, a víz- és csatornahálózat kiépítése is. Az emberek számára nehézség viszont a építkezésekhez szükséges anyagok beszerzése – tudtuk meg. A polgármester szerint

208-an érkeztek haza külföldről a faluba, és fegyelmezetten be is tartják a házi elkülönítésre vonatkozó szabályokat, nem járnak ki az udvarról.

Azonban a kényszerű pihenő ideje alatt is dolgoznának, építkeznének a gazdaságon belül, ehhez viszont anyag, eszköz kell, amit be kell szerezni valahogy. Ehhez is lehetőségeket keresnek – tájékoztatott a polgármester.

Tartalék a nehezebb időkre

A korábban elkezdett, uniós finanszírozású beruházások továbbra is zajlanak Gyergyóújfaluban is –mondta el a község polgármestere, Egyed József. Így például a régi községháza felújítása, a mezei utak feljavítása sem ütközik akadályba, de kiadták a kezdési utasítást 26 kilométernyi erdei út felújítására is.

Azonban más a helyzet az idénre ütemezett saját fejlesztéseik kapcsán, amelyekről nem mondtak le, de készülnek arra az esetre is, ha szűkebb idők jönnek. Ezek esetében a terveket mindenképpen elkészítik – erre amúgy is kell 2–3 hónap –, de a kivitelezésről majd később döntenek, a helyzettől függően.

Egyed József szeretné elkerülni azt, hogy a község fizetésképtelenné váljon abban az esetben, ha a az áfából visszaosztott jövedelmek folyósítása akadozna. Vannak olyan nem létfontosságú beruházások is, amelyeket most tavasszal kellett volna folytatniuk, ezek esetében haladékot kértek a kivitelező cégektől, arra kérték őket, hogy június előtt ne kezdjenek neki a munkának.

Haladnak a dolgok

A régi emeletes iskola épülete, a borzonti iskola, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Ház felújításával is rendben haladnak a kivitelezők, azaz Gyergyóalfalu jelenleg folyó nagyobb beruházásait nem érinti a járvány – közölte Gáll Szabolcs polgármester. Vannak ugyan más munkálatok, például a községi utakat érintő, amit nem tudtak elindítani, de ennek a községvezető szerint nincs köze a járványhoz.

Egyelőre tehát nincs olyan beruházás, amit a vírusveszély megakadályozna. Lassítani azonban lassítja a dolgokat az új helyzet,

a pályázatokhoz minden szükséges dokumentációt elektronikusan kell újabban előkészíteni, ennek feldolgozása azonban nem annyira gyors, mint ahogy szeretnék – tudtuk meg.