Dobre szerint Maros megyében nem lesz kényszerházasság a PNL és a PSD között

Sokáig szó volt arról, hogy Szatmár és Maros megyében is közös jelöltet indítanak a megyeszékhelyek polgármesteri székeiért, illetve a megyei tanácselnöki székek elnyeréséért.

Az országos egyeztetések ellenére Ciprian Dobre, aki Maros megye prefektusa is, egy szerdai beszélgetőműsorban határozottan kijelentette, hogy

Maros megyében hivatalosan a PSD még nem jelentette be jelöltjeit, de

A párt megyei vezetősége az elmúlt hétvégén egy szabadtéri koncerten együtt mutatkozott Dorin Floreával és volt tanácsadójával, Claudiu Maiorral. Utóbbi nemrég lépett be a PSD-be.

Az RMDSZ Maros megyében Péter Ferenc jelenlegi tanácselnököt indítja a megyei önkormányzat elnöki székéért, míg Marosvásárhelyen a második mandátumáért is függetlenként induló Soós Zoltán polgármestert támogatja. Ugyanakkor választási megállapodást is kötött az RMDSZ a két kisebbik erdélyi magyar párttal, az Erdélyi Magyar Szövetséggel (EMSZ) és a Magyar Polgári Erővel (MPE). Ennek részeként a június 9-i helyhatósági választásokon Szatmárnémetiben és Szatmár, valamint Maros megyében a két kisebbik magyar párt is az RMDSZ jelöltjeit, míg Marosvásárhelyen Soós Zoltán független polgármesterjelöltet támogatja.