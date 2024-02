Dívák ideje a Rádió GaGán

A Rádió GaGa csodálatos énekesnőit nap mint nap hallhatod a 12 frekvencia bármelyikén, de most arra is kíváncsiak vagyunk, hogy neked ki a kedvenc dívád. Nem csak a márciusi nőnap vagy a tavasz kezdete miatt, hanem mert egyszerűen imádjuk őket. Éppen ezért a Rádió GaGán eljött a dívák ideje, egyben egy újabb nagyszabású játékba is belevágunk.

Ha mindezt megtetted, akkor március 2–11. között bármikor hívhatnak a Rádió GaGa műsorvezetői, akiknek csak el kell mesélned, hogy ki az a nagyszerű nő, akit tisztelsz, szeretsz és csodálsz – azaz ki a kedvenc dívád. Ha ezt megteszed, akkor már nyertél is. De lássuk a díjakat:

Támogatók

A Shoe Box 2007-ben nyitotta az első üzletet Marosvásárhelyen, néhány évvel később újabb boltot alapított, illetve már webshopja is van. Pénztárcabarát, kényelmes cipők, széles termékválaszték – mindezek jellemzőek a Shoe Box-ra. Kínálatukban ugyanakkor megtalálhatóak a gyógypapucsok is, amelyek tökéletesen illeszkednek a lábakhoz. Fizikai boltjaikat keresd Maros megye székhelyén az 1848-as sugárút 23-as szám alatt, illetve a Mihai Eminescu 1-es számnál, a Forradalom utca sarkán.

A Vekker Kávéközösségnél hisznek a reggeli mosolyban, a jókedvben és a pörgésben. Ugyanakkor hisznek a beszélgetésben is. Éppen ezért alkottak meg olyan kávézókat Székelyudvarhely-szerte, ahol az előbb felsoroltak mindegyike megjelenik. Amennyiben kávéélményre vágysz, úgy a Vekker Kávéközösség a megoldás. Keresd őket a Városháza téren és az alsó Merkúrnál.

Ismerjétek meg a Fazakas Katalin helyi gyógyszerész által készített magas minőségű natúrkozmetikumokat. Saját fejlesztésű, bőr-azonos hatóanyagokból álló termékeinek palettájában minden bőrtípus számára összeállítható személyre szabott bőrápolási rutin. Kata bőrtanácsadással segíti vásárlóit, nem titkolt célja pedig, hogy mindenki jól érezze magát a saját bőrében – ezt hűen tükrözi a „Comfy in your skin!” jelmondata is. A KATI Naturals Nőnapi Kényeztető ajándékdoboz olyan termékeket tartalmaz, amelyeket bármilyen bőrtípusú személy nyugodtan használhat. Ezek a termékek garantáltan felfrissítik és kényeztetik a bőrödet – mindez természetes összetevőkkel és gyógyszerész által készített formulával. Ismerd meg a KATI Naturals termékeit és szolgáltatásait weboldalukon.

#színtanácsadás avagy #ragyogjonmindennő

Megtalálni az ideális színeinket néha bizony kemény feladatnak tűnik. Ezért vagyok én, az ABReka Dabra Szín & Style – megkönnyíteni az utad önmagad felé. Egy rúzs felöltözeti a fehér póló-farmer szettet, egy blúz megbízhatóságot sugall az állásinterjún, egy ruha magabiztossá tesz – mind-mind a megfelelő színben. Amikor a valaki máson tetsző árnyalatban eltűnsz, és csak a ruha látszik, te csak mögötte jössz. Ezek elkerülésében segítek neked, hogy garantáltan ragyogóvá válj minden alkalommal.

Tusnádfürdő központjában, csodálatos természeti környezetben található a négy csillagos O3zone Hotel, amely vezető helyet foglal el a régióban mind elhelyezkedése, mind szolgáltatásainak minősége szempontjából. A szállodából egyedi kilátás tárul a vendégek elé a Sólyomkő és az Apor-bástya felé egyaránt. A szálloda felszereltségében található étterem, több konferenciaterem, de a spa & wellness szolgáltatásaik is kiemelkedőek. Az O3zone Hotel szolgáltatásai és a szálláshelyen megtapasztalható pozitív élmények teszik az egységet a leglátogatottabb helyek listájának élére Székelyföldön. A fizetés vakációs kártyával is lehetséges. Különleges ajánlataikat tekintsd meg itt.

A Gyermelyi Magyarország piacvezető tésztagyártója, legnagyobb tojástermelője és megkerülhetetlen malomipari szereplője. Emellett 8.800 hektár területen folytat mezőgazdasági tevékenységet, és immár Erdélyben is megvetette lábát. A Gyermelyi tészták saját termelésű alapanyagokból készülnek szívvel, lélekkel, évtizedek tudásával, hogy kitűnő minőségű termékek kerüljenek a fogyasztók kosarába és asztalára. Termékkínálatukban a tészták mellett a különböző lisztek is megtalálhatóak, amelyek mindegyike gondos odafigyeléssel kerül a boltok polcaira. Ismerkedj meg a Gyermelyi termékeivel itt.

Szemet gyönyörködtető, változatos és nem utolsó sorban ízletes. Ezek a sepsiszentgyörgyi M&M Cake Express süteményei, amelyeket bármilyen alkalomra bátran ajánlanak. Ebben a háromszéki cukrászdában a hagyományos recepteket újragondolva izgalmas ízvilággal találkozunk, ötvözve a klasszikus és modern cukrászművészet fortélyait. Az M&M Cake Express nem csupán egy olyan hely, ahol süteményeket vásárolhatsz, hanem élményt kínálnak mindazoknak, akik nyitottak az ízek és érzelmek felfedezésére. Vágjunk hát bele!

A HAMOR Soft Kft. jelentős tapasztalattal rendelkező szoftverfejlesztő vállalkozás, amely 1990 óta működik Sepsiszentgyörgyön. A cég főként könyvelési és ügyviteli szoftverek fejlesztésére specializálódott, célközönségük a kis- és közepes méretű vállalatok. A HAMOR Soft nemcsak a szoftverfejlesztésben, hanem a szoftver-szervizben, szoftverszervezési és ügyviteli tanácsadásban is aktív. A fő termékek, mint a hCONT, hBILANT, hMARFA, hSALAR, hIMOB, és hPROD kiterjednek az általános számviteli műveletektől az éves beszámolók és tárgyi eszközök nyilvántartásának kezeléséig, valamint az anyagszükséglet és anyagfogyasztás kiszámításáig. A HAMOR Soft átfogó szoftverfejlesztési és tanácsadási szolgáltatásokat kínál, amelyek célja, hogy megkönnyítsék a kis- és középvállalkozások ügyviteli és könyvelési folyamatait, miközben naprakészek maradnak a jogszabályi változásokkal kapcsolatban. Az ilyen típusú szolgáltatások növelik a vállalatok hatékonyságát és versenyképességét a piacon.



A Mom’s Anti-Aging egyedülálló, innovatív, peptid központú, klinikailag és tudományos kutatásokkal alátámasztott bőrbarát hatóanyagú termékekkel várja kezelésre vendégeit kellemes és nyugodt környezetben Marosvásárhelyen. Ezen kezeléseket kizárólag felső kategóriás, jó minőségű, professzionális termékekkel végzi, amelyek tudományosan is bizonyítottak. A kezelések során olyan hatóanyagokat és eljárásokat alkalmaz, amelyek a bőr egészséges működését támogatják és segítik annak természetes és hosszútávú megújulását. A Mom’s stúdióban használt orvos-kozmetikai termékek nem tartalmaznak bőrt terhelő anyagokat, amelyeket meg is vásárolhatnak a vendégek: kínálatukban metalálhatóak a prémium minőségű arc- és testápoló szerek széles kínálata. További részletek a Mom’s Anti-Aging közösségimédia-oldalán.