Ditróban mutatják be Cristian Mungiu új filmjét

Gyergyóditróban, egy speciális vetítésen lesz a romániai ősbemutatója Cristian Mungiu, a cannes-i filmfesztiválon is bemutatott, R.M.N. című, legújabb filmjének. Az alkotást június 3-án, pénteken este vetítik a a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Házban, román és magyar felirattal.

Mint a szerkesztőségünknek is elküldött közleményben írják,

Az R.M.N. nem akar senkit elítélni, nem keres bűnösöket egyik etnikum körében sem, megértésre, párbeszédre, meghallgatásra, egymás megismerésére hív, továbbá egy olyan csapat készítette, amelyben magyar színészek és szakemberek is vannak – akik a film bemutatóján velünk tartanak.

A főszerepeket Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu és Moldován Orsolya játsszák, a forgatókönyvet pedig Cristian Mungiu, aki rendezte is az alkotást. A forgatás egyébként 2021. november és 2022. január között zajlott, többnyire a Fehér megyei Torockón, illetve más erdélyi településeken.

A film magyar nyelvű szinopszisa:

A téli ünnepek közeledtével Matthias hazatér németországi munkahelyéről erdélyi szülőfalujába, ahol várja őt elidegenedett kisfia (Rudi), magányos édesapja (Otto), és egykori szerelme (Csilla), akire még most is vágyik. Fiát hosszú ideje a feleség (Ana) neveli egyedül, és Matthias szeretne visszakapcsolódni a gyerek életébe, megszabadítani őt a rejtélyes félelmektől, amelyek kínozzák. Amikor a gyárba, ahol Csilla dolgozik, külföldi munkásokat alkalmaznak, a falu nyugalma felbolydul, a felnőttek is félni kezdenek, és a béke vékony hártyáján áttörtnek az addig elnyomott indulatok és konfliktusok.