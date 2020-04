Digitalizálódni járványidőben – szakemberek segítenek

Ha egy vállalkozásnak például azt javasolták, hogy indítania kellene egy online áruházat, akkor összekötötték olyan cégekkel, amelyek ilyen jellegű fejlesztésekkel foglalkoznak. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Sok helyi vállalkozás már a bőrén érezheti a járványügyi helyzet gazdasági következményeit, és jellemzően a kisvállalkozóknál okozhat nagyobb gondot az új helyzethez való alkalmazkodás. A székelyudvarhelyi IT-közösség a helyzet áthidalásához szükséges digitális megoldások azonosításában és alkalmazásában szeretne ingyenes segítséget felajánlani a helyi kisvállalkozásoknak.

A programban a közösség honlapján található rövid kérdőív kitöltésével lehet részt venni. A kérdőívvel a kezdeményezők azt kívánják felmérni, hogy a helyi a kisvállalkozások – szakterülettől függetlenül – milyen problémákkal szembesülnek, illetve milyen jellegű támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy ezeknek a problémáknak a hatását digitális eszközökkel mérsékeljék.

Miben segítenek?

Amint a leírásban olvasható, a segítségnyújtást három területen vehetik igénybe a jelentkezők:

személyre szabott javaslatokat kaphatnak olyan módszerekre és digitális eszközökre, amelyek megoldással szolgálhatnak egy adott problémára,

online képzéseken vehetnek részt,

illetve a konkrét munkafolyamatok digitalizálásának elősegítésében is segítenek a szakemberek.

Ez utóbbi személyre szabott szolgáltatás, a céggel közösen kiválasztott munkafolyamatok digitalizációját, esetleges átalakítását jelenti.

Akik eddig érdeklődést mutattak a kezdeményezés iránt, jellemzően azzal szembesültek, hogy a piacuk vagy az ezzel kapcsolatos lehetőségeik szűkültek be – magyarázta Simon Károly. A regionális IT-fejlesztési program vezetőjének tapasztalata szerint például olyan vállalkozásokról van szó, amelyek exportra termeltek, külföldön adták el a termékeiket, ám a koronavírus-járvány miatt erre most nincs lehetőségük. Ezért

hazai piacot próbálnának kialakítani, de ehhez például online marketing és értékesítési lehetőségre lenne szükségük.

„Az eddigi megkereséseknél úgy működött, hogy első körben konzultáltunk a cégekkel, hogy megértsük a problémát. Ennek alapján megfogalmaztuk javaslatainkat, és adott esetben segítettünk elindulni azok megvalósításának irányába. Például ha azt mondtuk javaslatként, hogy szükség lenne egy online áruházra, akkor utána összekötöttük őket cégekkel, amelyek ilyen jellegű fejlesztésekkel foglalkoznak, egyben az IT-s fórumokon is meghirdetve a felkérést” – magyarázta a szakember.

Többrétű megoldások

Simon Károly ugyanakkor fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a fenti példánál több lehetőség is van a programban, hiszen így egész kis vállalkozások (kis üzletek, helyi termelők, kézművesek) is hozzáférnének olyan egyszerű digitális eszközökhöz és módszerekhez, amelyek nemcsak járványidőben, hanem hosszú távon is megkönnyítenék a napi feladataik elvégzését. Nem utolsósorban a digitális eszközökkel sokszor az időigényesebb, papír alapú adminisztráció is kiváltható. A jelentkezés egyébként nem zárult le, a felhívásról a helyi polgármesteri hivatal honlapján is lehet olvasni.