Digitális Kaláka – hatvan „IT-szuperhős” méretkezik meg

Kisebb-nagyobb szünetekkel 49 órán át zajlik majd a munka a Rákóczi Centerben. Archív • Fotó: Nagy Vanda

Tizenöt, Csíkszeredából, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről és Székelyudvarhelyről érkező csapat, összesen 60 IT-szuperhős méri össze tudását a hétvégén a Székelyudvarhelyen tartandó Digitális Kalákán. Mint a szervezőktől megtudtuk, az egyetemisták szép számban képviseltetik magukat, de itt lesz a tavalyi címvédő, sőt a második és harmadik helyezettekből összeállt csapat is.

A hackathon pénteken 11 órakor kezdődik, a megnyitót a Hargita Business Center vállalkozói inkubátorházban tartják, majd a csapatok elfoglalják munkapontjukat a szomszédos Rákóczi Center rendezvénytermében.

A verseny 13 órakor indul, az érdeklődő közönség pedig szombaton 12 órától, a „Programozósimogató” elnevezésű programpont során pillanthat bele a nem mindennapi munkafolyamatba, és kérdezősködhet is a részvevőktől akár a versenyt, akár általában véve a szakmát illetően.

A részt vevő egyetemisták a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, a Kolozsvári Műszaki Egyetemen és a Sapientia EMTE-n tanulnak, de számos csapat állt össze IT-cégeknél dolgozó szakemberekből is. A szervezők – a U-Hub Udvarhelyszéki IT&C Közösség, a Hargita Business Center és Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala – több erdélyi városban is sikeresen szólították meg az IT-cégeket, illetve a fiatal szakembereket, ugyanis a székelyudvarhelyi részvevőkön kívül érkeznek csapatok Kolozsvárról, Marosvásárhelyről és Csíkszeredából is.

A megmérettetés idén rendhagyó módon nem 48, hanem 49 órás lesz: éppen a Digitális Kaláka hétvégéjén, vasárnapra virradóra állunk át a téli időszámításra, így a versenyzők nyernek egy órát.

A csapatok tizenegy, civil szervezetek, intézmények, kezdeményező csoportok és magánszemélyek részéről beérkezett projektötlet közül választhattak, a témaelosztás pedig meglehetősen kiegyensúlyozott, árulták el a szervezők. A versenyzők egyebek mellett önkéntességgel, természetjárással, sporttal, helyi termékekkel, környezetvédelemmel, közérdekű szolgáltatásokkal és közösségi projektekkel kapcsolatos prototípusokon fognak dolgozni az általuk választott módszerek és technológiák felhasználásával.

Az első három helyezett értékes nyereményekben részesül: az első díj egy Xbox One játékkonzol, a második egy drón, a harmadik pedig egy GoPro kamera lesz.

A második hackathon versenyszakasza vasárnap 13 órakor zárul, a projektbemutatókra, az értékelésre és a díjkiosztóra pedig 15 órától kerül sor, szintén a Hargita Business Centerben. A prototípusokat szakmai zsűri értékeli és osztályozza, ennek tagjai Balázsi-Pál Ágnes, a kolozsvári székhelyű PONT Csoport ügyvezető igazgatója, Bodó Zalán, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) docense, mesterségesintelligencia-kutató, valamint Kolumbán Sándor, a BBTE adjunktusa, illetve a székelyudvarhelyi Exliteron IT start-up alapítója és vezetője. A rendezvény részleteiről a U-Hub weboldalán lehet tájékozódni.