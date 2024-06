Diakonia Keresztény Alapítvány: segítséget nyújtani a hátrahagyottaknak

– Az otthoni betegellátáson túlmenően, számos más szociális programmal is foglalkozik az alapítvány. Mesélj ezekről!

Tevékenységeink közül talán elsőként az otthoni beteggondozást emelném ki. Sok más országhoz hasonlóan Romániai is egy elidősödő ország, az előrejelzések szerint 2030-ra 6 millió nyugdíjas fog itt élni, ugyanakkor a legfrissebb kutatások szerint a népesség 60 százaléka szegénységben él. Ez magában hordozza, hogy az ellátásra, segítségnyújtásra folyamatos az igény.

A fizikai és anyagi támasz mellett a lelki töltődést, a közösséghez való tartozás élményét is biztosítani szeretnénk, ezért a különböző településeken idősek klubját szervezük.

Mindezeken túlmenően a palliatív betegségekkel küzdő személyekkel is foglalkozunk. Hosszútávú terveink között szerepel egy központ létrehozása is.

A digitális világban való boldogulás nem minden korosztály számára játszi könnyedségű, ezért három éve digitális oktatásra is lehetőséget biztosítunk. Ezeken a tanfolyamokon önkéntes fiatalok segítenek az idősebb generációnak abban, hogy online tudjanak számlát fizetni, vagy éppen a külföldön élő szeretteikkel kapcsolatot tarthassanak. A közösséghez való tartozás jegyében hat idősotthonba fogadjuk a jelentkezőket.

Az idősek mellett a fiatalokat is igyekszünk bevonni a tevékenységeinkbe.

A fogyatékkal élő személyek számára különböző településeken csoportokat működtetünk. Például Sepsiszentgyörgyön, Szászrégenben, Nagyváradon nappali foglalkoztató csoport működik, de van olyan hely is, ahol kimondottan a Down-szindrómával küzdőknek nyújtunk támaszt.

– Az állami szubvenció költségeink körülbelül 60 százalékát fedezi. A fennmaradó 40 százalékot más forrásokból vagyunk kénytelenek előteremteni. Különböző pályázatok, segélyek hozzájárulnak a kiadások fedezéséhez, de mindig szükségünk van a civil, magán és vállalkozói szféra segítségnyújtására is.

A teljes tevékenységünkben 500 munkatárs vesz részt, plusz nem mehetünk el szó nélkül az önkénteseink mellett sem, hiszen nagyon sok esetben kiegészítik a már amúgy is fáradt kollégáink munkáját.

Az év bármelyik szakában elfogadjuk az anyagi vagy tárgyi segítséget, ugyanakkor jelentkezhetnek hozzánk gyógyszertárak, élelmiszerboltok, egészségügyi segédeszközöket forgalmazó szaküzletek, hiszen állandó fogyóeszközökről lévén szó, bármilyen adomány jó helyre kerül. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy anyagi szempontból nem tud segíteni, weboldalunkon jelentkezhet önkéntesnek, és vállalhat személyes segítségnyújtást is.

– A mi tevékenységünk egy szolgálat, nem lehet munkaként végezni. Csak azok számára való, akik belső késztetést éreznek arra, hogy segítséget nyújtsanak. Tisztában kell lenni azzal, hogy a segítő szakmák teljes embert kívánnak. Tudni kell azt is, hogy

Szeretnéd támogatni a Diakonia Keresztény Alapítvány munkásságát? Vedd fel a kapcsolatot az alapítvánnyal a koordinacio@diakonia.ro e-mail-címen, vagy látogass el weboldalukra, válaszd ki a lakhelyedhez legközelebb eső fiókot, és jelentkezz önkéntesnek.



