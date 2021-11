December elején indulhat a nagy tesztelés

Minden iskola maga dönti el, hogy miként járnak el a nyáltesztekkel kapcsolatban, de legtöbben az otthoni tesztelést részesítik előnyben. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Az első nyálalapú koronavírusteszt-szállítmány 9 millió tesztjéből csak 5 millió érkezik meg a romániai iskolákba ezen a héten, így még nem tudni, hogyan fogják ezeket szétosztani, hogy a lehető legtöbb gyermekhez eljussanak országszerte. Azért alakult így, mert

a minisztérium által kiírt közbeszerzési pályázaton győztesként kihirdetett cégek egy része visszalépett,

arra hivatkozva, hogy a pályázat kiírása óta megdrágultak a tesztek, így nem tudják a pályázatban megegyezett áron beszerezni. A megmaradt cégek viszont nem tudják ilyen rövid idő alatt pótolni a kieső készleteket, mivel azokat Kínából kell beszerezni és beszállítani. Így a kormány azon kívánsága, hogy minden tanulót nem invazív módon, nyáltesztekkel vizsgáljanak már a héten, egyelőre csak szándék marad.

A hatóságok által javasolt legutóbbi határidő, amikor meg kellett volna a teszteknek érkezniük az iskolákba, november 24-e, szerda volt. A Digi24 hírtelevízió szerint

a tesztek csak pénteken érkeznek meg az iskolákba,

így az első tesztelések jövő héten, november 29-től kezdődhetnek el. De várhatóan a kormány a keddi és szerdai hivatalos ünnepnapok miatt a hétfőt is szabadnappá nyilvánítja, az első nyálteszteket tehát december 2-ától végezhetnék el.

Felelősségre szólítják fel a szülőket

A Hargita megyei iskolák a héten döntenek arról, hogy a családban vagy az iskolában végzik el a teszteket. Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője kérdésünkre elmondta, nem tudja megjósolni előre, hogyan döntenek az iskolák vezető tanácsában a nyálalapú tesztekről, de valószínűsíti, hogy az esetek túlnyomó többségében a szülőkre fogják ezt bízni. Hozzátette,

ezen a héten kellene döntsenek az iskolák, mert ha a tesztek megérkeznek, használni is kell.

„Az egészségügyi szaktárca és a tanügyminisztérium által kialakított lebonyolítási mód szerint iskolai vagy otthoni környezetben is történhet a tesztelés, de ha iskolában történik, akkor az kicsit körülményesebb, mert a szülőnek is bele kell egyeznie. Ha haza küldik, egyszerűbb a folyamat, és ez valószínűleg az iskoláknak is egyszerűbb, mert ha egy kisebb osztályban a tanítónak kell végigtesztelnie mindenkit, akkor az lehet, hogy órákba telik, és odavesz a cél, amiért a gyerek iskolába megy. Valószínűsítem tehát, hogy a szülőkre bízzák az iskolák, ez hatékonyabbnak tűnik” – közölte Demeter Levente.

Kérdésünkre, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a szülő visszautasítja a gyereke tesztelését, elmondta, nem lesz semmilyen következménye, de ez egy lehetőség.

„Felelősségre szólítjuk fel mi is és a miniszter is a szülőket, hogy a tesztet végezzék el, és az eredményt közöljék az iskolával valamilyen módon. Úgy gondolom, hogy a szülőnek is érdeke, hogy tudja, gyereke rendben van, egészséges, legalábbis ami a koronavírust illeti” – fűzte hozzá a főtanfelügyelő.

Maros megye főtanfelügyelő-helyettese, Illés Ildikó is megerősítette lapunknak, hogy még nem érkeztek meg a nyáltesztek, csak a módszertan, azt ki is küldték az iskoláknak. Valószínű, hogy ha megérkeznek a tesztek, akkor érkeznek pontosítások is ezzel kapcsolatban. „Tartottunk gyűlést az igazgatókkal, elmondtuk a lehetőségeket, és minden iskola eldönti majd, hogy miként járnak el a nyáltesztekkel kapcsolatban, hogy mi a legjobb számukra” – közölte Illés Ildikó.

Elképzelhetetlennek tartják

Laczkó György, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium igazgatójától megtudtuk, még nem döntött az intézmény vezetőtanácsa arról, hogy kiadják-e a szülőknek, vagy az iskolában végzik-e el a teszteket, várják a további pontosításokat. De mint hozzátette, elég elképzelhetetlennek tartja, hogy a tanárok teszteljenek az intézményben.

„Azt írja a szabályzat, hogy a tanórák előtt kell elvégezni a teszteket, és a gyerekek előtte egy órával nem szabad egyenek és igyanak; akkor hogy jönnek el éhesen az iskolába? Tehát ezért is elég elképzelhetetlennek tartom azt, hogy az iskolában teszteljenek a tanárok, de még nincs konkrét döntés ezzel kapcsolatban” – fogalmazott Laczkó György iskolaigazgató.