Dan Tanasă szerint „grófként viselkedik” a háromszéki önkormányzat megbírságolt elnöke

A törvényszék március 29-én döntött a – magyarellenes Dan Tanasă vezette – Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által kezdeményezett perben, és azért rótta ki a bírságot, mert a megyei tanácselnök nem hajlandó a Megyeháza feliratot a Palat administrativ helyes magyar fordításával helyettesíteni, ahogyan azt a brassói táblabíróság jogerős ítéletében elrendelte – részletezi az ADEC közleménye.

Dan Tănasă, az egyesület elnöke azt nyilatkozta, hogy Tamás Sándor megyei tanácselnök „grófként viselkedik”, és ezúttal mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hogy kifizesse a bírságot.

„Még egyszer bebizonyítottuk, hogy az RMDSZ a két megyében nem hogy nem tartja be a törvényeket, de figyelmen kívül hagyja még a jogerős bírósági ítéleteket is. A törvény az törvény Hargita és Kovászna megyében is, amit még a vezető tisztségekben lévő RMDSZ-tagoknak is be kell tartaniuk” – írja a közleményben.

Az ítéletet feltöltötték a Kovászna megyei törvényszék honlapjára. Tamás Sándor megyei tanácselnök egyelőre nem volt elérhető, hogy kifejtse álláspontját.