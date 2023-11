Dacolva a világtrenddel, hétfőn is kinyitott a múzeum

Noha idén kisebb csökkenést érzékeltek a látogatottság szempontjából, még így is népszerűnek mondható a szejkefürdői Borvízmúzeum: közel tízezren tértek be a létesítménybe.

ez pedig a múzeum forgalmát is fellendítette. A létesítmény előtti parkolóból a múzeum udvarán át lehet a parkhoz jutni, így többen útba ejtették a tárlatot is a makettek és bogarak meglátogatása alkalmával. Összességében

körülbelül a Mini-Erdély Park látogatóinak 10–15 százaléka betér a múzeumba is.

Miklós elmondása alapján jó partnerségi viszonyt ápol a két intézmény, ez látszik abból is, hogy „összefésülték a nyitvatartásokat”, a múzeum kapuit később zárták, mint az előbbi években. És

Noha idén valamivel kevesebb látogatót számoltak, így is közel tízezer volt a turisták száma.

„A világjárvány éveiben kifejezetten romániai ajkú vendégeink voltak, ám amióta ismét utazhatunk, teljesen kiegyensúlyozottá vált a külföldi és belföldi látogatóink száma” – összegezte az igazgató.

A múzeum kínálatát egyébként néhány éve bővítették: információs blokkokon lehet a székelyföldi fürdők történetéről olvasni magyar, román és angol nyelven is. Emellett Bányai János székelyföldi fürdőkutató kőzetgyűjteménye is megtekinthető, illetve animációs filmecske is készült néhány éve a bivalyszekeres borvízhordásról.

A múzeumot legközelebb jövő május elsején lehet majd látogatni.