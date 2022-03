Csütörtökig lehet még kedvezményesen adót fizetni

Március 31-ig élhetnek a tíz százalékos kedvezménnyel azok, akik egész évre kifizetik a helyi adókat és illetékeket. A fent említett időpont után már késedelmi kamatot is felszámolnak az első félévi adók után.

Az érvényben levő jogszabályok értelmében a helyi adókat és illetékek befizetési határideje március 31. és szeptember 30. Ez azt jelenti, hogy a félévre esedékes adót be kell fizetni március 31-ig, hiszen ezután már büntetőkamatot számítanak.

Marosvásárhelyen kedvezményesen lehet adót és illetéket fizetni csütörtökön is személyesen a polgármesteri hivatal épületében és a Tudor lakónegyedi pénztárnál délelőttönként 8 és 12 óra között, délutánonként pedig hétfőn és szerdán 12.30 és 14.30 között, kedden és csütörtökön 12.30 és 16 óra között, pénteken 12.30 és 14 óra között lehet adót fizetni. A személyes adóbefizetéshez nem szükség előzetesen időpontot foglalni.

Ez valamennyi székelyföldi településen érvényes, és sokan ki is használják. Az, hogy hányan éltek, illetve élnek ezzel a lehetőséggel, még nem lehet pontosan tudni, hiszen az összesítéseket csak a csütörtöki határidő lejárta után készítik el.

A városban több Selfpay terminál van, ezeken ingyen lehet fizetni az adókat, de a ghiseul.ro oldalon is pár perc alatt át lehet utalni otthonról, munkahelyről a kirótt kötelezettséget.

Jó tudni, hogy Marosvásárhelyen idén a szemétilletékre is biztosítják a 10 százalékos kedvezményt, és ezt június végéig lehet igénybe venni, szintén akkor, ha egész évre törlesztik az összeget.

Arra biztatják a lakókat, hogy vegyék igénybe a ghiseul.ro oldalt is, hiszen gyorsan, kényelmesen lehet azon keresztül is törleszteni az adókat és illetékeket.

Gyergyószentmiklóson a pénztár nyitvatartási ideje: hétfő, kedd és csütörtök 8.30-15 óra, szerda 10-18 óra, péntek 8.30-13 óra. A városháza honlapján már a főoldalon felhívják a helybéliek figyelmét, hogy fizetni lehet a Ghiseul.ro oldal segítségével is, és azt is jelzik, hogy idén januártól már csaknem másfél millió kifizetés történt országszerte, természetesen itt nemcsak a helyi adókat és illetékeket lehet törleszteni, hanem büntetéseket és más díjakat is.

Nyolc százalékkal többen

A székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivője, Zörgő Noémi múlt heti adatokra hivatkozva mondta el, hogy március 24-ig, az előző év hasonló időpontjához képest 8 százalékkal többen fizették ki a helyi adókat és illetékeket. Ez azt jelenti, hogy