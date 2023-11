Csúszásnyomok alapján találtak rá a zeteváraljai víztározónál elhunyt fiatalra

Nagy erőkkel keresnek a hatóságiak egy eltűnt tizenhat éves fiút a zetelaki víztározónál. A rendőrség és tűzoltóság mellett a hegyimentőket is riasztották.

A hatóságokkal és a zetelaki polgárőrökkel közösen kezdte meg a horgászni induló, majd haza nem térő 16 éves fiatal keresését vasárnap este a Zetelaki Önkéntes Tűzoltóegyesület – számolt be lapunknak Sándor Dénes, a tűzoltócsapat vezetője.

A hozzátartozóktól kapott információk alapján sejtették ugyan, hogy a zeteváraljai víztározó túlfolyórendszerének medencéjénél kell megkezdeni a keresést, de elképzelhető volt az is, hogy időközben távozott onnan a keresett személy.

A helyszín már csak azért is veszélyes, mert az említett medence legmélyebb pontja mintegy 3,5 méteres, az alsó részt pedig iszap borítja

Napvilág már csúszásnyomokat is felfedeztek a medence oldalán.

A csónakkal megközelítettük a betonrészt, ahol látszottak a csúszásnyomok, amelyek sajnos a víz alatt is folytatódtak. Utóbbi is jól kivehető volt, hiszen meg voltak bolygatva az oda hullott falevelek”

– mesélte Sándor Dénes. Végül ott a hivatásos és az önkéntes tűzoltók csáklyáikkal rátaláltak az áldozat testére, és sikerült kiemeljék azt a székelyudvarhelyi hegyimentők segítségével. Sándor hangsúlyozta, maga is ismerte az ivói áldozatot és családját, így különösen sajnálja a történteket. Egysége nevében is őszinte részvétét fejezi ki a gyászolóknak.

Beszereznének egy csónakot

Sándor Dénes rámutatott, hogy még nem volt részük ilyen jellegű bevetésben, részvételükkel a helyi polgármester, illetve a rendőrség felkérésének tettek eleget. Korábban ugyan nem igazán volt szükségük rá, de most már úgy érzik, hogy mindenképp be kell szerezniük egy mentésre használható csónakot is. Erről már egyeztettek a zetelaki polgármesterrel.