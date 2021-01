Csökken az oltáanyag-utánpotlás, van, ahol már februárig beteltek az oltáselőjegyzési helyek

Minden fiola hat adag oltóanyagot tartalmaz, tehát hat személyt lehet beoltani • Fotó: Varga György/MTI

A jelek szerint szükség is volt az előjegyzési kapacitás növelésére Hargita megyében, ugyanis – amint azt az egészségügyi igazgatóság vezetője elmondta – az oltáskampány második fázisának az első három napjára érkezett 1800 adag védőoltásra már vannak előjegyzett oltásigénylők, még olyan körülmények között is, hogy hétfőn akadozott az előjegyzési platform működése.

Csíkszeredában is beolthatják a második fázisban oltásra jogosultakat a kórház két oltási vonalán, a megyeközpontban azonban az egyik civil oltásközpont is megnyílhatott, ugyanakkor Székelykeresztúron is megkezdhette működését egy hasonló központ.

Elmondta, nem nyílhatott meg korondi, szentegyházi, balánbányai és gyergyóremetei civil oltásközpont, illetve Székelyudvarhelyen sem kezdhette meg a működését a tervezett két központ – ezek még nem készültek el –, de megmaradt a kórházi oltásközpont két oltási vonallal. Hasonló a helyzet Gyergyószentmiklóson is: a civil oltásközpont nem nyithatott meg, de a kórházit bevonhatták az oltáskampány második fázisába. Maroshévízen is a kórházi oltásközpontban zajlik az immunizálás, és

Előjegyzési lehetőségek

Mivel a háziorvosok egy része az elmúlt hétvégén nem tudott felkészülni az oltásregisztrációs folyamatra,

a krónikus betegek, illetve 65 éven felüliek egyénileg, illetve hozzátartozóik segítségével is előjegyeztethetik magukat az immunizálásra.

Ezt megtehetik az internetes platformon és a call centert felhívva is – a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) illetékesétől ígéretet kapott arra, hogy magyarul beszélő operátort is kérhetnek azok, akik nehezen boldogulnak román nyelven, reméli ez működik már a gyakorlatban, tájékoztatott Tar Gyöngyi. Elmondta ugyanakkor, hogy

a vonatkozó szabályozás szerint a polgármesteri hivatalok szociális osztályai is elvégezhetik az oltásra jogosultak regisztrálását, bízik benne, hogy ennek sincs akadálya a gyakorlatban.

A krónikus betegeknek azt tanácsolják, hogy a védőoltás beadására vigyék magukkal a betegségükről meglévő orvosi dokumentumokat. Ez egyelőre egy ad hoc megoldás – mondta az egészségügyi igazgatóság vezetője –, ami vélhetően a hétfői zsúfoltság miatt alakult ki, még nem tudni, hogy ez a későbbiekben is így marad-e. Az előjegyzést illetően még elmondta:

elképzelhető, hogy helybeni regisztráció után is megkaphatják az oltást, azok, akik nem boldogulnak egyik platformon sem és felkeresik valamelyik oltásközpontot, ahol aznapra még nincsenek betelve a helyek, de ezt nem ajánlja senkinek, hiszen egy ilyen oltásigénylő olyan, mint egy váratlan vendég: csak akkor kaphat, ha jut.

Egyébként vannak már olyanok, akik csak a következő fázisban oltathatták volna be magukat, ám amikor az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte, hogy a korábbi öt helyett hat jogosult kapja meg az oltást egy fiolányi oltóanyagból, akkor az előjegyzések számához képest hirtelen felszabadult számos adag vakcina, így azokat felhasználják a központokban, hogy ne vesszenek kárba. Mivel nehéz úgy csoportosítani az előjegyzéseket, hogy a napi oltási program végén az utolsó fiolából is elfogyjon mind a hat adag vakcina, ez a jövőben is előfordulhat.

Nagyon ritkán ellenjavallt

Tar Gyöngyi arra biztatja az iskolák vezetőségeit is, mielőbb regisztrálják a tanintézeteket az oltásregisztrációs platformon azért, hogy az ott dolgozó pedagógusok igényelhessék az oltást, ugyanis

az iskolák újranyitásával nőni fog a megbetegedés veszélye a pedagógusok körében, mivel az iskoláskorúak a jogosultsági csoportok közül utolsóként fogják csak megkapni a védőoltást.

„Az önkormányzatoknak is érdeke, hogy minél több ember be legyen oltva, mert ez a garanciája annak, hogy előbb-utóbb abban a közösségben lecsökkenjenek a pandémiával kapcsolatos terhek és költségek” – fogalmazott, kitérve arra is, hogy az iskolák megnyitása is múlhat ezen.

Egyébként az oltás továbbra is csak heveny, lázas megbetegedés, aktív koronavírus-fertőzés esetén ellenjavallt, amint az elmúlik, beadható a vakcina.

Akkor is ellenjavallt, ha valaki konkrétan az oltóanyag valamelyik összetevőjére allergiás, „de mivel ez egy új oltóanyag, nagyon nem jellemző, hogy ezekre az összetevőkre – amelyek többnyire természetes molekulák, vegyelemek – léteznek jegyezett allergiák.” Más típusú allergiák esetében nem ellenjavallt, sőt, még a véralvadásgátló gyógyszert szedő szív-érrendszeri betegek, illetve immunbetegek és daganatos megbetegedésben szenvedők is megkaphatják, utóbbiak csak azért kell egyeztessenek előtte szakorvosukkal, hogy szükség esetén függesszék fel ideiglenesen a kezelésüket annak érdekében, hogy az oltás tudja kiváltani a várt immunválaszt – magyarázta Tar Gyöngyi,

a krónikus betegeknek azt tanácsolva, hogy az immunizálás előtt konzultáljanak háziorvosukkal vagy kezelőorvosukkal.