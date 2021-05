Csökken a sepsiszentgyörgyi kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma

• Fotó: Pinti Attila

Hangsúlyozta, az esetszámok, a sürgősségre a fertőzés gyanújával érkező betegek száma csökkent az elmúlt hetekben, ennek ellenére arra kérik a lakosságot, tartsák be az alapvető óvintézkedéseket, védjék saját magukat és másokat a fertőzéstől. A beutalt fertőzöttek közül senki nem kapott védőoltást, a kórházba senkit nem kezeltek a vakcina mellékhatásaival.

Rosu Mátyás orvosigazgató arról számolt be, hogy egy hét alatt két, a koronavírus-fertőzés szövődményeihez köthető haláleset került be a nyilvántartásba. További két beteg szintén életét vesztette, ám a bennfekvés alatt negatív lett a tesztjük, így ezek az esetek már nem kerülnek be a jelentésekbe.

A kórház vezetői elmondták, hogy a kórház alkalmazottainak 45 százaléka kapta meg a védőoltást, az orvosok között ennél sokkal jobb az arány, a 135 orvos közül 120 kérte és kapta meg a vakcinát. Sokan még kivárnak, mert átestek a fertőzésen, és immunitásuk van.

Ne féljenek segítséget kérni!

A kórházi betegellátás járvány előtti, vagyis a 2019-es kapacitását a fertőzések számának csökkenése ellenére sem tudják elérni, mert a távolságtartásra vonatkozó előírások még érvényben vannak, tehát korlátozott számú beteget tudnak elhelyezni a kórtermekben. Ennek ellenére arra biztatnak mindenkit, hogy ne habozzon segítséget kérni, hiszen az orvosok mindent megtesznek, hogy a diagnosztizálás, a kezelés ne késsen. Nagy hangsúlyt fektetnek a daganatos betegségek szűrésére, kezelésére, a halaszthatatlan műtétek beütemezésére. András-Nagy Róbert elmondta, világszinten azzal szembesülnek, hogy a betegek ódzkodnak a kórházaktól, holott biztonságos környezetet teremtenek, nem kell tartani a megfertőződéstől.