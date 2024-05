Csipetnyi jövőkép: ilyen kell legyen egy autóbusz-végállomás

Új és tágas helyszínre költözött, váróteremmel és illemhellyel ellátott Marosvásárhelyen a Jeddi úti autóbusz-végállomás, amelyet csütörtökön mutattak be. Az Egyesülés negyedben és a vegyipari kombinátnál is készülnek a hasonló állomások, ahol az elektromos autóbuszokat is lehet tölteni.

A városi tömegközlekedési vállaltnál ugyanis vannak olyan töltők, amelyeket egész éjszaka lehet tölteni az elektromos buszokat, de szükség volt gyorstöltő-állomások kialakítására is, hogy hatékonyan lehessen használni a buszokat.

Az új végállomáson négy autóbuszt lehet azonos időben tölteni, de az utasoknak illemhely és váróterem, illetve diszpécserszolgálat is rendelkezésre áll – utóbbiban jegyet is lehet váltani.

Soós Zoltán azt is elmondta, hogy szeretnének a végállomás szomszédságában, Jedd Polgármesteri Hivatalával közösen egy nagyobb parkolót kialakítani, ahol a városba beérkezők otthagyhatják a gépkocsiikat, hogy busszal utazzanak iskolába, munkahelyre. „Marosvásárhelyen a légszennyezettség jelentős részét a gépkocsik okozzák, ami azt jelenti, hogy akkor tudjuk ezt csökkenti, ha minél többen buszra váltanak.”

Váróterem is van

Két, másik végállomás is készül

Gogolák Hrubecz Margit, a kivitelező cég tulajdonosa a helyszínen jelezte, az Egyesülés negyedben, a régi Fotó-gyárnál, de a vegyipari kombinátnál is készülnek a korszerű, elektromos töltőállomásokkal ellátott végállomások. Ezenkívül a városban több zöldtetővel ellátott, de hagyományos buszmegállót is felszereltek. Arról is kénytelen volt szót ejteni, hogy ezeket graffitivel összefestették és máris rongálják. Arra kérte a városlakókat, hogy tekintsenek értékként a fedett állomásokra, vigyázzanak rájuk.

Megtudtuk, hogy a vegyipari kombinátnál – ahol a vidéki buszokra várakozók most gyakorlatilag embertelen körülmények között, az út szélén állnak – azért késik a végállomás befejezése, mert jogi nehézségek adódtak. Ugyanis a helyszínen van egy kis italmérő, amelynek még érvényes szerződése van a terület elfoglalására, így nem lehet lebontani a létesítményt. Jelenleg egyeztetések zajlanak, hogy mihamarabb be tudják fejezi és át tudják adni ezt a végállomást is a Fotó-gyárnál levővel együtt, előre láthatóan augusztusban.