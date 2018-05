Csíkszeredai Könyvvásár: rangos szerzők, jól szervezett rendezvény, elégedett résztvevők

A vásáron nagy volt az érdeklődés a gyerek- és ifjúsági irodalom iránt is • Fotó: Gecse Noémi

Aki a négy nap alatt ellátogatott a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénába, bizonyára kedvet kapott beülni valamelyik könyvbemutatóra, meghallgatni egy pódiumbeszélgetést, szóba állni egy éppen ott sétáló szerzővel, és igen, könyvet is vásárolni.

Nagyon jó volt a hangulata a vásárnak. Igaz, érződött az is, hogy Csíkszereda kisváros. Az mindenképp egy nagy ajándék, hogy a város nekünk ezt adja, tényleg értékelendő, hogy ennyire felpártolja az ügyet. Olyanok jöttek be, akik egész héten nem érnek be a könyvesboltba, itt nézelődtek, beszélgettünk. A programok között rengeteg jó beszélgetés, könyvbemutató volt

– véli Ferencz Kornélia a Corvina Könyvesháztól. Hozzátette, egyedül azt kifogásolta az események során, hogy miért hívtak be iskolás csoportokat olyan előadásokra is, amely talán nem nekik valók voltak. Demeter Éva, a Csimota Kiadó részéről úgy véli, a standjuknál volt érdeklődő, vásároltak is, csak nem eleget. Inkább azokat a könyveket keresték, amelyiknek volt bemutatója. A Hungalibri kiadó standjánál, annak ellenére, hogy nem hoztak programot a vásárra, sok könyvet eladtak. Úgy gondolják, megérte eljönniük a rendezvényre, azt is felvetették, hogy

karácsony előtt is szükség lenne egy könyvvásárra.

HIRDETÉS

A marosvásárhelyi Lector Kiadó már az első vásáron is képviseltette magát, idén is mindenképp részt akartak venni, egyrészt mert az előző években is voltak, másrészt, mert szeretik a csíkiakat, harmadrészt pedig azért, mert erős a kapcsolatuk a csíkszeredai kiadókkal – tudtuk meg Gálfalvi Ágnestől, a kiadó vezetőjétől.

Nagyon professzionális módon szervezték meg a vásárt, a könyvvásár általános kívánalmait igyekeztek teljesíteni, tehát voltak nagy rendezvények, közönségcsalogató koncertek stb. Maximálisan odafigyeltek a szervezők minden egyes kiadó kívánságára, szükségletére. Amikor könyvbemutatónk volt például, egy szervező odajött a helyszínre, szétnézett, hogy minden rendben van-e, van-e elég szék. Érezhetően nagyobb volt a vásárlóközönség, mint a tavaly. Nem azt jelenti, hogy óriási volt az eladás, mert itt még a közönséget be kell szoktatni. De mindenféle szempontból nagyon jó volt.

A Pro Print Kiadó igazgatója, Burus Endre úgy látta, érdeklődő volt, viszont vásárló kevésbé. „Azzal van a gond, hogy nézelődni jönnek, nem vásárolni. A vásárlók meg kell szokták a vásárt, talán a reklám lehetne nagyobb. A helyszín mindenképp jobb, mint az első vásár helyszíne (Szakszervezetek Művelődési Háza), jól be lehetett járni.”