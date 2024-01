Egyelőre nem zárják be éjjelre a nonstop üzleteket Csíkszeredában

Két hónapja jelentette be a csíkszeredai városvezetés a közbiztonság növelését célzó intézkedéstervet, miután több utcai bántalmazás történt a városban. Noha kilátásba helyezték az éjjel-nappali üzletek és a játéktermek nyitvatartásának korlátozását is, ezek nem történtek meg, a többi javaslat pedig a kormány vagy a törvényhozás hatásköre, amelyek alkalmazása esetenként hosszú folyamatnak ígérkezik.

több utcai erőszakos cselekmény is történt a városban, először három fiatal bántalmazott egy idős embert az utcán, majd két nőt tinédzser lányok vertek meg, szintén közterületen.

minden élelmiszerüzletnek 23.30 órakor be kellett volna zárnia a terv szerint Csíkszeredában.

Ezt a korlátozást azóta sem vezették be, de mint a polgármesterrel folytatott beszélgetésünkből kiderült, megfigyelés alatt tartják a helyzetet.

Korodi Attila szerint ahogy elkészült a tíz pont, el is kezdték a munkát, ennek egyik következménye az volt, hogy a bejelentés után két héttel volt egy nagyon alapos egyeztetés a két non-stop üzlet tulajdonosaival.

Abban maradtunk, és most egy próbaidőszak van, hogy a két üzlet nagyon odafigyel az éjszakai alkoholárusításra, hogy kiskorúak ne juthassanak italhoz. Volt ebből egy vitánk, de közösen megállapodtunk, hogy ezt szigorúan fogják ellenőrizni, erre vissza fogunk térni”

– ismertette a városvezető.

A játéktermeket illetően is átnézték a szabályzókat, de most a parlament erre vonatkozó döntését várják, amelyet decemberben nem hoztak meg – ez a játéktermek elhelyezkedését és működését is szabályozná. A kérdés törvénykezési oldalát a parlamenti képviselőkkel együtt fogják átnézni – ígérte.

Hozzátette, a város által elindított petíció hatására nemcsak Csíkszeredában volt közvita, Bákótól Nagyváradig mindenhol elkezdődött ez, és több polgármester ugyanazzal a problémával próbál összeállítani egy koalíciót, amellyel ezeket a problémákat jogszabályi szinten is lehet kezelni.