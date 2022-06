Csíkszeredában is provokált a bodzavásári taxis aktivista

2022. június 22., szerda

Ismét megszavazta a parlament, hogy a veszélyes medvéket településen kívül is ki lehessen lőni

Elfogadta másodjára is a parlament az RMDSZ azon törvényjavaslatát, miszerint a jövőben a települések határán kívül is be lehet avatkozni a veszélyes medvék ártalmatlanítása érdekében.