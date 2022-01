Csíkszeredában indul a Logiscool élményalapú programozóiskola, várják a jelentkezőket (x)

A Logiscool Csíkszereda az iskoláknak és családoknak szánt ingyenes programjai és pályázatai után most elindította a jelentkezést a 2022. február 1. és június 15. közötti időszakban zajló programozói kurzusaira: az élményalapú programozóiskola csíkszeredai tantermében (Gál Sándor utca 16A) 21 ország több mint 130 helyszíne után, most a csíkszeredai és környékbeli I-VIII. illetve középiskolás diákok is megtapasztalhatják a Logiscoolos programozástanulás számtalan előnyét, jól felszerelt, minden szükséges technikai eszközzel ellátott, cool környezetben.