Csíkszereda újabb tere újulhat meg a közeljövőben

Megvalósíthatósági tanulmány készül a csíkszeredai Gál Sándor tér rendezésére, a tervező két javaslatot nyújtott be a városházára, hogy a polgármesteri hivatal megrendelőként eldöntse, melyik változat jobb, majd miután az urbanisztikai bizottság is észrevételezte, a lakóknak is bemutatják.