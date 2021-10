Csíkszereda múltjáról mesél az építkezési terület

Feltárták már a régészek csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola majdani tornaterme alatti terület háromnegyedét. A feltárás hátráltatja ugyan az építkezést, ugyanakkor betekintést mutathat egy elfeledett korszakba. Hétszáz éves nyomokat is találtak a szakértők.

A vártnál jobban haladnak. A feltárás után folytatódhat a tornaterem építése • Fotó: Veres Nándor

Alig kezdődött el az iskola udvarára tervezett tornaterem építkezése, máris le kellett állítani, amikor régészeti leletek kerültek elő a földből. Lapunk megkeresésére Darvas Lóránt, a jelenleg is zajló feltárást vezető régész elmondta, az első talajmozgatástól kezdve folyamatosan követték a munkálatokat, hiszen várható volt, hogy leletek fognak a felszínre kerülni.

A sportpálya aszfaltjának megmozgatása után már voltak arra utaló jelek, hogy egy településrészlet lehet a lábunk alatt. Egy korabeli, 1641-es oklevélből tudjuk, hogy a település neve Martonfalva volt, amelynek a nyugati határát a mai Mikó-vár képezte

– ismertette a Csíki Székely Múzeum régésze. Mint rámutatott, több objektumot is sikerült feltárniuk: agyagkitermelő- és tűzhelyeket, illetve szemétgödröket, kemencéket és lakóházmaradványokat is. A leletek többsége a XIV. századra keltezhető, de a XV. és XVI. századból is vannak fennmaradt tárgyak. A leletek túlnyomó része kerámia, illetve kések, övcsatok, sarkantyútöredékek kerültek felszínre, amelyek a későbbiekben restauráláson fognak átesni.

Nagy mennyiségben kerülnek elő olyan kerámialeletek, amelyek egy közeli piac vagy mezőváros jelenlétére utalnak, ez pedig nem lehet más, mint Csíkszereda maga. Közvetett módon tehát a város születését is keltezik ezek a tárgyak, amely így visszavezethető akár a XIV. századra

– osztotta meg az érdekességet. Megjegyezte azt is, hogy a huszadik századi földmunkák, mint például az elektromos áram és különböző vízhálózatok kiépítése során már megbolygatták a település részleteit, így ők ezeken a részeken kívül tudtak érdemi munkát végezni. Jelenleg a megmaradt házrészletekkel dolgoznak, amely aprólékosabb munkát igényel. „A régészeti munkálatok jó ütemben haladnak, tíz ember dolgozik a területen, az 1300 négyzetméter háromnegyede pedig már fel van tárva. Érhetnek még meglepetések, ami meghosszabbíthatja a munkát, de úgy látom, november közepéig be tudjuk fejezni a feltárásokat” – vetítette előre a régész. A tárgyi leletek a restaurálást követően a Csíki Székely Múzeumba kerülnek.

