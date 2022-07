Csíkszereda lakossága lehet, hogy kevesebb lesz, mint Székelyudvarhelyé

Még mindig 100 ezer körül van a meg nem számolt magyarok száma, annak ellenére, hogy már egy hét sincs a meghosszabbított népszámlálásból. Barna Gergő szociológus szerint több magyar többségű, székelyföldi városban is rossz a helyzet: Marosvásárhelyen például a lakosság egynegyede nincs megszámolva, Csíkszereda lakossága pedig lehet, hogy kisebb lesz, mint Székelyudvarhelyé – legalábbis jelenleg több lakost tud felmutatni Udvarhely, mint a hargitai megyeközpont.

A magyarok lakta megyékben pedig továbbra is az a tapasztalat, hogy sokkal gyengébben megy a terepmunka, mint az önkitöltéses szakasz.

Alapvetően Hargita, Maros és Szatmár megyében vannak olyan magyar többségű és vezetésű települések, ahol nagyon rosszul áll az összeírás. Ezek legtöbb esetben nagyobb városok” – mondta Barna Gergő. Hozzátette, elsősorban Marosvásárhelyt említheti, ahol még mindig a lakosság egynegyedét nem sikerült összeírni, de Csíkszereda és Gyergyószentmiklós is gyengén teljesít, de akár Sepsiszentgyörgy is, ám ott legalább már 90 százalék körül van az összeírtak száma. Mindemellett Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Kolozsváron vagy Temesváron is nehezen megy az összeírás, utóbbiban a lakosság 40 százalékát nem számolták még meg.