Csíkszereda és Gyergyószentmiklós fertőzöttségi aránya már a négy ezreléket is meghaladta

A három székelyföldi megye közül továbbra is Hargita megyében van a legtöbb olyan település – kilenc –, amelyek fertőzöttségi mutatója meghaladta a három ezreléket, a pénteki adatok szerint azonban Maros megye is felzárkózni látszik, ott ugyanis a csütörtöki kettőről hatra nőtt a vörös besorolás alatt álló települések száma. Táblázatba foglalva mutatjuk a fertőzöttségi arányokat településekre bontva, a megyei egészségügyi igazgatóságok adatai alapján.

Hargita megyében Gyergyószentmiklós és Csíkszereda fertőzöttségi aránya már a négy ezreléket is meghaladta, ezen kívül hét másik település maradt vörös besorolású, csütörtök óta ugyanis egy településsel rövidült a lista: Vasláb fertőzöttsége három ezrelék alá esett péntekre.

Maros megyében ezzel szemben megugrott a vörös zónás települések száma csütörtökhöz képest: Dános és Gernyeszeg mellett most már Ádámos, Mezzőcsávás, Marosszentanna, és Marosszentkirály fertőzöttségi mutatója is a három ezrelékes határérték felett áll. Kovászna megyében csütörtökön még egy településen sem haladta meg a határértéket a fertőzöttség, péntekre azonban Árkos és Dálnok községekben is 3 ezrelék feletti lett az incidencia.

Az alábbiakban megtekinthető, hogyan áll a fertőzöttségi arány a székelyföldi városokban. Az összesítésben szerepelnek továbbá a háromezrelékes fertőzöttségi határértéket meghaladó székelyföldi községek is.