Csíkszereda a vihar után – fotók és videó

Jelentős károkat okozott a szerda déli vihar Csíkszeredában és környékén. Az erős szél fákat döntött az útra, amelyek több helyszínen is akadályozták, vagy egyenesen lehetetlenné tették a közlekedést. Az országutak mellett a vasúti sínekre is fa dőlt, a tűzoltók és katasztrófaelhárítók beavatkozására is szükség volt az érintett szakaszok járhatóvá tételében. Helyenként a felgyűlt víz is nehezítette az autósok dolgát. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.