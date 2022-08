Csergő Tibor András levele a múlt heti tanácsülés beszámolójával kapcsolatban

A július 28-i soros tanácsülésen beterjesztett 20 tanácshatározat-tervezetet a testület maradéktalanul elfogadta és megszavazta. A 9-ik napirendi pontnál, amiről a Székelyhon napilap 29-ei cikke is szól, és ami a Monturist Kft.-vel kapcsolatos témákat tartalmazta, a testület módosító javaslatokkal fogadta el a cég augusztus 12-re összehívott közgyűlésének napirendi pontjait.

korábban írtuk Nem fogadták el a polgármester előterjesztését, menesztenék a Monturist vezetőjét Újra terítékre került a Monturist-téma a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület ülésén. Az önkormányzati képviselők lesöpörték a polgármester előterjesztését, amely a cég ügyvezetőjének javaslatait tartalmazta.

Elfogadták a polgármester által javasolt tanácsosokat, mint küldötteket a közgyűlésre, valamint a tavalyi év végi profit elosztását, repartizálását is. Ugyanakkor elfogadták azt is, hogy az alapszabályzatba visszakerüljön az a 2018-ban kivett cikkely, ami szerint a részvények átruházásának feltétele a részvényes társak beleegyezése. A határozattervezet napirendi pontjai között voltak tájékoztató, informáló jellegűek is, amelyek nem igényeltek szükségszerűen szavazást, a tanácstestület beleegyezését. A megjelent újságcikk úgy állítja be, mintha az előterjesztést visszautasította, sőt „lesöpörte” volna a képviselő-testület, pedig ez hamis irányba terelt, objektív véleménynek álcázott elferdítése a valós tényeknek. Túl a tendenciózus címadáson, a cikk részleteiben is tartalmaz olyan információkat, amelyek messze állnak a valóságtól.

A cég ügyvezetőjének felfüggesztését módosító indítványként egy tanácsos terjesztette elő, de ezt csak sarkító túlzással lehet „azonnali menesztés”-nek nevezni, ahogyan az említett újságcikk is teszi. Tárgyilagos, ferdítések nélküli és rejtett indulatoktól mentes értelmezésben a felfüggesztés a tevékenység, megbízatás átmeneti leállítását jelenti. A Monturist-tal kapcsolatos határozat-tervezetet a polgármester törvényi kötelezettségének eleget téve terjesztette a tanácsosok elé, egyáltalán nem „vehemensen” erőltetve azt, hiszen kötelező módon kellett dönteni a cég közgyűlésének napirendi pontjairól és az arra delegált személyekről. A tanácstestület nem fogadta el a Monturist megszüntetéséről szóló 2020-as határozat visszavonását (1 mellette, 4 ellene, 7 tartózkodott), ahogy az ügyintéző mandátumának 5 évre való meghosszabbítását sem (1 mellette, 6 ellene, 5 tartózkodott). Hamis az az állítás is, hogy a képviselő-testület és a részvényes társak nem tudtak a 2,5 százalékos tulajdonrész átvételi lehetőségéről.

Ez az eszmefuttatás nagyfokú tájékozatlanságról tanúskodik (másik opcióként esetleg a szándékos ferdítést lehetne felhozni). Egy 2018-as dokumentum, amelyen szerepel a polgármesteri hivatal és a városi tanács pecsétje is, Antal Szabolcs aláírásával, bizonyítja, hogy a felszámolást végző Mures Insolvency igenis tájékoztatta az érintetteket. A tulajdonosok igenis értesítve voltak és az elmúlt négy évben mégsem reagáltak semmit. Ellentmondásos, sőt logikátlannak tűnik az a felvetés is, amely szerint a városi tanács által felszámolásra, bukásra ítélt cég 2,5 százalékának felvásárlásával bárki megkárosítaná magát a várost.

A város életét befolyásoló döntések bemutatása és tolmácsolása részrehajlás nélküli, igazságot tükröző, felelősségteljes, mértéktartó és kiegyensúlyozott újságírást követel. Épp ezért elvárható, (és elvárt) hogy az újságíró mellőzze a manipulációt és az általa szolgáltatott információknak valósághűeknek, pontosaknak, átfogóaknak kell lenniük és minden fél érdekeit kell képviselniük.

Csergő Tibor András, Gyergyószentmiklós polgármestere