Csend honol a csíki falvakban

A vidéki lakosság túlnyomó többsége megértette az otthonmaradás fontosságát és tiszteletben is tartja a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedéseket, kivételek azonban több településen is vannak. A községek csendessé váltak, pánikhangulat azonban sehol sem érzékelhető.

Csendes székelyföldi vidéki utca. Megértette a lakosság az otthonmaradás fontosságát • Fotó: Gábos Albin

Gyógyszerekből és élelmiszerekből nincs hiány a csíkszéki községekben, amelyek lakossága igyekszik megfelelni a koronavírus-világjárvány terjedése ellen hozott intézkedéseknek. Kisebb-nagyobb problémákkal minden általunk megkérdezett önkormányzat küzd, összességében azonban nincs ok aggodalomra, pánikhangulat sem érzékelhető.

Lehangolt, csendes község

Lehangoltság érezhető Gyimesközéplokon, Gergely Károly polgármester elmondása szerint a község csendes, szinte kihalt, az utcákon alig látni embereket. A községvezető azt is elárulta:

a lakosság kissé türelmetlen, tudni szeretnék, mire számíthatnak, meddig tarthatnak a korlátozások, kérdéseikre azonban egyelőre nincsenek válaszok.

A részleges kijárási tilalomra vonatkozó előírásokat tiszteletben tartják, az időseknek pedig a hozzátartozóik mellett a polgármesteri hivatal is segítséget nyújt. Kedvező ugyanakkor, hogy

a várostól való nagy távolság ellenére sem gyógyszerekből, sem élelmiszeripari termékekből nincs hiány egyelőre a községben.

Gergely Károly arra is kitért, hogy rengeteg kérdéssel fordulnak az önkormányzathoz a lakók, és igyekeznek folyamatosan tájékoztatást nyújtani számukra a legfontosabb tudnivalókról, például a közösségi oldalakon vagy boltoknál elhelyezett plakátokkal. Emellett a papok is segítenek a tájékoztatásban, akik a vasárnapi mellett minden este online szentmisét tartanak a község lakói számára.

Önkéntesek segítenek az időseknek

Szintén elszigetelten élik mindennapjaikat a Kászoni-medence lakói, hiány azonban egyelőre ott sem tapasztalható sem gyógyszerekből, sem alapélelmiszerekből – tudtuk meg András Zoltántól, Kászonaltíz polgármesterétől.

„Megváltoztatták a közösség életét a katonai rendeletekben szereplő szabályok, de örvendetes, hogy ezeket az előírásokat a lakosság túlnyomó többsége tiszteletben tartja. A vártnál kevesebb probléma merült fel,

csak egy szűkebb közösség okoz némi fejtörést a részleges kijárási tilalommal kapcsolatos mulasztások miatt.

Ezt a problémát a rendőrséggel közösen próbáljuk kezelni” – magyarázta a polgármester.

Hozzátette, nagyra értékeli azoknak az önkénteseknek a munkáját, akik az önkormányzat felhívására jelentkezve vállalták, hogy segítenek az idősebbeknek a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában. A mezőgazdasági munkálatokat továbbra is elvégzik, csak sokkal szervezettebb formában.

„Összességében nem érzékelhető pánikhangulat a községben, de az is tény, hogy sok a kérdőjel és mindenkit foglalkoztat, hogy vajon meddig tart és milyen vége lesz ennek a szükségállapotnak” – zárta András Zoltán.

Összefogott a közösség

Gábor Tibor, Csíkkarcfalva polgármestere is arról számolt be érdeklődésünkre, hogy nagyon csendessé vált a község, a lakosság tiszteletben tartja az otthonmaradásra vonatkozó előírásokat. Az önkormányzattól ugyanakkor nemigen érdeklődnek a vírussal kapcsolatosan, inkább a gyakorlati tudnivalók miatt keresik őket, mint az otthoni elkülönítés szabályai. Az időseknek is felajánlotta segítségét a községháza, de mindössze öt személy szorult rá erre, másokat fiatalabb családtagjaik, ismerőseik támogatnak.

A polgármester szerint példaértékű a közösségi összefogás, a csütörtökönként tartott piacon például egy személy a szomszédainak is bevásárol, hogy minél kevesebben kelljen elhagyják otthonaikat. A parkokat sem látogatják, gyerekeket sem látni az utcákon. A polgármester szerint

vidéken az udvarral rendelkező házaknak köszönhetően egyébként is könnyebb betartani a korlátozásokat, mint a városi tömbházlakásokban.

Azt hiszik, biztonságban vannak

Csíkszentsimonban is tiszteletben tartja a lakosság túlnyomó többsége a járvány terjedésének megfékezése céljából hozott intézkedéseket Kozma István polgármester szerint. „Persze mégis kívánkoznak az emberek a friss levegőre, a hétvégi szép idő hatására többen el is hagyták otthonaikat, a jelenlegi lehűlés és havazás azonban ismét otthonmaradásra bírta a lakosságot” – emelte ki a polgármester. Hozzátette:

olyanok is vannak, akik folyamatosan arról érdeklődnek, hová mehetnek, emiatt már az egyik közösségi oldalon is felemelte a hangját a községvezető.

A többség viszont betartja a részleges kijárási tilalom szabályait, hiány sincs semmiből a településen, így számottevő problémákkal nem küszködnek. Pánikhangulat sem érzékelhető, ehhez azonban az is nagyban hozzájárul Kozma szerint, hogy a megyében még egyetlen fertőzöttet sem azonosítottak, és emiatt nyugodtak az emberek, úgy érzik, biztonságban vannak, holott ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. A településen egyébként mintegy 30-an otthoni elkülönítésben vannak, egy személyt pedig intézményes karanténba helyeztek, miután hazaérkezett Németországból.