Csaknem egész évben van munka a köztéri virágokkal

Összesen mintegy hétszáz négyzetméternyi közterület van beültetve virágokkal Székelyudvarhelyen, amelynek gondozása és fenntartása folyamatos. Ősszel, sőt még tél előtt is akad munka bőven.

ősszel is akad munka bőven, hiszen ekkor van a betakarítás, a metszések, ültetések és előkészítések időszaka.

Székelyudvarhelyen is nemsokára elkezdődnek az őszi munkálatok, és az úgynevezett egynyári virágok – amelyek jelenleg még a város köztereit díszítik – helyére a hideget jobban tűrő növények kerülnek. Kelemen Klára, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályának munkatársa érdeklődésünkre elmondta,

és kitartanak addig, amíg annyira felmelegedik az idő, hogy már a hidegre érzékeny növényekkel ültethetik be a város köztereit. Így az aktuális évszaknak megfelelően – a téli, havas hónapokat leszámítva – mindig van valamilyen növény a város utcáin – magyarázta a városháza illetékese.

az enyhébb téli napokon is díszítenek, majd tavasszal ismét virágozni kezdenek,

„Székelyudvarhelyen körülbelül október közepére időzítik a telet megelőző munkálatok megkezdését, ekkor fog a mostani virágok helyére árvácska kerülni, amely a hideg időszakban a város díszítésére használt fő növénytípus.” Az árvácska többek között azért is ideális a közterek díszítésére, mert egyfajta évszakok közötti áthidaló megoldást nyújt: mivel ez egy rövid tenyészidejű növény, virágai már ősszel megjelennek, és

Az árvácskapalántálás mellett ebben az időszakban történik még a tulipánok előkészítése tavaszra, a hagymák elültetésével.

Mindamellett, hogy a városban az évszakoknak megfelelően cserélik a növényzetet, folyamatosan figyelik is a kihelyezett virágokat, hiszen előfordulnak olyan időszakok, amikor fokozottabb növényvédelemre van szükség, kártevők vagy szélsőséges időjárás miatt – jegyezte meg a hivatal munkatársa. Az idei évben is volt rá példa, hogy permetezni kellett, de az illetékes szerint nem kellett túlzásba vinni, kétszeri beavatkozás még kényes növényeknél is elégségesnek bizonyult.