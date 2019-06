Csak minden második gyermeknek van hely a bölcsődékben – szükség lenne újabbakra

Nagy az igény a bölcsődei szolgáltatásra Székelyföldön, sok szülő nem tudja másképp megoldani gyermeke felügyeletét. Csakhogy általában kétszeres a túljelentkezés ezekben az intézményekben, így szigorú pontrendszer alapján kénytelenek eldönteni a bejutási sorrendet. Székelyudvarhelyen csütörtökön kezdődik a beiratkozás, Marosvásárhelyen most van folyamatban, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson viszont már lezárult.

A gyermekek felügyeletét oldja meg intézményesen a bölcsőde. Hatalmas az igény a szolgáltatásra • Fotó: Beliczay László

Marosvásárhelyen hat bölcsődét működtet az önkormányzat, amelyekben összesen 337 gyermekről gondoskodnak. Ferencz Emőke, a marosvásárhelyi bölcsődékért felelős szakosztály vezetője érdeklődésünkre elmondta,

az intézményekben most zajlik a beiratkozás, június végéig lehet leadni a dossziékat, és majd augusztus közepéig jeleznek vissza, hogy kiket tudnak fogadni.

Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy minden évben újra be kell íratni azokat a gyermekeket is, akik az előző évben a bölcsődébe jártak.

A korábbi években is túljelentkezés volt, és arra számítunk, hogy idén is többen iratkoznának, mint ahány helyünk van, bár amíg le nem zárul a jelentkezési időszak, nem tudok pontosabb információval szolgálni

– magyarázta az osztályvezető. A bejutási sorrendet előre meghatározott pontrendszer alapján alakítják ki. Nemrég írtunk arról, hogy a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület határozata alapján duplájára növelik a szülők hozzájárulási díját, végül azonban mégsem emelték fel minden esetben a díjat. A következő értékeket állapították meg a 2019–2020-as tanévre:

700 lejnél nagyobb szülői jövedelem esetén egy gyermek után 6 lejt kell fizetni napjára, két vagy több gyermek után 3 lejt.

Ha a jövedelem kisebb 700 lejnél, akkor egy gyermek után napi 3 lej a hozzájárulási díj, kettő vagy több gyermek után pedig 1,5 lej. Ezek az értékek 5–20 százalékát teszik ki a múlt évre megállapított havi átlag fenntartási költségnek.