Csak megfontoltan érdemes kisállatot ajándékozni karácsonyra

Egyedi ajándék lehet egy rágcsáló, esetleg egy kiskutya karácsonyra. De amint az általunk megkérdezettek is világossá tették, csakis felelősségteljes személyeknek ajánlott az ilyen jellegű meglepetés, mert végső soron az állat életébe is kerülhet a hanyagság.

A papagájokat is sokan tartják házikedvencként. Van érdeklődés irántuk • Fotó: Veres Nándor

Ottjártunkkor személyesen is megbizonyosodtunk erről, hiszen a rágcsálók közül két tengerimalac és két chilei mókus – degu – volt csak készleten. „Nem az utóbbi hétre kell a nagy rohamot érteni, ugyanis december elején elindult már a kiskedvencek iránti intenzív érdeklődés. Halakat szintén sokat adtunk el, a környék városainak halkedvelői is visszajáró vásárlóink” – mondta. Hozzátette:

„Meglepően tapasztaltam, hogy mennyire adnak a csíkiak a kiskedvencekre. Főleg karácsony környékén a beszállítók sem tudnak eleget tenni a rendeléseknek, mi például a rágcsálókból ki is fogytunk egy ideje” – fejtette ki tapasztalatait Rácz Botond. A csíkszeredai Kalász lakótelepi Zoo Center kisállat-kereskedés üzletvezetője elmondta:

Máshol alábbhagyott

Habár kevesebb madarat és rágcsálót lehet találni a Kossuth Lajos utcai horgászboltban, az üzlet tulajdonosa megcsappant érdeklődésről számolt be ezen a téren.

Inkább teknősbékát, papagájt, kevesebb számban hörcsögöket értékesítünk ünnepek előtt. Vásárláskor felhívjuk a figyelmet a megfelelő gondoskodásra, hogy idővel ne megunt tárgyként tekintsenek rá tulajdonosaik

– fejtette ki a kereskedő. Díszhalakat tőlük is vásárolnak, leginkább olyanok, akik meglévő akváriumot bővítenek, de korábban ők nagyobb számban tudtak kisállatokat értékesíteni. „Előző években még masnit is kértek a rágcsálókra. Régebb pókokat is lehetett találni nálunk, de megváltoztak a trendek” – jelezte.

Kutyát csak felelősségteljesen

„Karácsonykor megnő az emberek kutyák iránti érdeklődése, főleg a fajtiszta kölyökkutyákat keresik.

Nem jellemzőbb, hogy többen keresnek fel minket karácsony előtt azzal, hogy örökbe szeretnének fogadni egy kutyát

– ezt már Száva Emesétől tudtuk meg. A Pro Animalia Egyesület vezetője elmondta, menhely lévén nem ők az első számú beszerzési lehetőség, továbbá

ilyenkor is ugyanolyan szigorú feltételek között lehet csak örökbe fogadni állatot tőlük, mint az év más időszakában.