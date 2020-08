Csak a kezdet a néhány új parkolóautomata

Változást előrevetítő új parkolóautomaták. Egyelőre csak román nyelvű tájékoztatóval • Fotó: Gergely Imre

Három évig ingyenesen lehetett parkolni bárhol Gyergyószentmiklóson, és ennek eredménye meg is látszik, főként a város központi részén tapasztalható zsúfoltság, itt napközben nagyon nehéz parkolóhelyet találnia az autósoknak.

Több évi jogi hercehurca, pereskedés után elkészült a parkolási rendszer kereteit rögzítő helyi szabályozás, lezajlott a közbeszerzés is, és a héten elkezdődött a parkolóautomaták felszerelése.

Amint Nagy Zoltán polgármester elmondta, nem a bevétel a fő cél, hanem az, hogy javuljon a városban a parkolási helyzet, kevésbé legyen zsúfolt a város központja, és az odavezető fontosabb közutakon is könnyebben lehessen parkolóhelyet találni. Persze az sem elhanyagolható szempont, hogy

a parkolódíjakból és a szabálytalanul parkoló autósok megbírságolásából befolyó összegek a város kasszájába kerülnek,

hiszen az önkormányzat saját hatáskörben fogja működtetni a szolgáltatást. A polgármester leszögezte, az ebből származó bevételt visszaforgatják további parkolók kialakítására, rendezésére.

Amikor a főbb útvonalak mentén megvalósul a parkolás rendezése, a tömbházak körüli övezetek következnek.

A lakópanelek között új parkolózónákat alakítanak ki, a helyiek pedig bérbe vehetnek parkolóhelyeket, amelyeket csakis az ő autóik használhatnak.

Egyelőre még nem kell fizetni

A parkolóautomaták üzembe helyezése két hetet vesz igénybe, azután pedig egy hónap türelmi idő lesz érvényben, amíg az emberek megszokhatják az új rendet és a parkolódíjak befizetésének módjait. Ezt követően lép érvénybe élesben is a fizetéses parkolási rendszer, ami után már bírság jár a szabályzatot be nem tartóknak.

A városban három parkolási zónát alakítanak ki.

Az A zóna a főtéren,

a B az idevezető utak mentén,

míg a C zóna más helyszíneken kijelölt parkolóhelyeket jelenti.

A parkolási díj nem lesz egységes a különböző zónákban, a Szabadság téren lesz a legmagasabb, és itt nem is lehet majd két óránál hosszabb időre parkoltatni az autót. A város legnagyobb részén, a D zónában továbbra is térítésmentesen lehet majd parkolni. Egyelőre az A és B zónában vezetik vissza a fizetéses parkolást, most a főtér három pontjára (a postával, a sétálóutcával és a Szilágyi vendéglővel átellenben) helyeznek ki automatákat, valamint a Kórház, a Miron Cristea, a Fürdő, a Márton Áron és a Kossuth Lajos utcákba, illetve a Salamon Ernő Gimnázium előtti parkolóba.