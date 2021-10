Ezután csak a Covid-igazolvánnyal rendelkező hallgatók járhassanak be személyesen az egyetemek épületeibe – fogalmazták meg kérésüket az egyetemek vezetői a hétvégén tartott Rektorok Országos Tanácsának (CNR) konferenciáján. A CNR fel is kérte a kormányt, hogy módosítsa ennek értelmében a hatályos jogszabályokat. A Sapientia EMTE és a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ vezetői közölték, ha országos stratégia lesz belőle, akkor alkalmazkodnak az elvárásokhoz.

A Rektorok Országos Tanácsa azt szeretné, ha Covid-igazolványhoz kötnék az egyetemekre való bejárást • Fotó: Haáz Vince

A Rektorok Országos Tanácsa (CNR) az október 8–10. között Brassóban tartott tanácskozásán a hazai felsőoktatás és kutatás minőségének, illetve versenyképességének javítását célzó intézkedéseket fogadott el. Ugyanezen az ülésen fogalmazták meg álláspontjukat is, miszerint

előterjesztik a kormánynak, hogy a hallgatók csak az uniós digitális Covid-igazolvány birtokában léphessenek be az egyetemek épületébe.

A CNR fel is kérte a kormányt, hogy módosítsa ennek értelmében a hatályos jogszabályokat – közölte az Agerpres hírügynökség a CNR tájékoztatását. A szigorítás nem érintené azokat a hallgatókat, akik egészségügyi okokból nem kaphatták meg a koronavírus elleni oltást.

A rektorok emellett az egyetemek költségvetésének kiegészítését is kérték a kormánytól, tekintettel a minimálbér január elsejei emelkedésére és a közüzemi szolgáltatások drágulására.

Állásfoglalásuk szerint az oktatási minisztériumnak a kutatásra szánt összegeket is növelni kellene. A Rektorok Országos Tanácsa arra is felkéri a hallgatói szervezeteket, hogy járuljanak hozzá az egyetemeken beoltott hallgatók helyzetének rendszeres aktualizálásához.

A hétvégi rektori konferencián született Covid-igazolvánnyal kapcsolatos állásfoglalásról Tonk Mártont, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorát kérdeztük.

Nem voltunk jelen ezen a rendezvényen a hétvégén, de nyilván, ha ez lesz az országos stratégia, akkor alkalmazkodunk. A járványhelyzet erősödésével a Sapientia egyetem soron következő testületi ülésén az egyetem vezetőtanácsa is foglalkozni fog azzal, hogy az eddigi rendelkezéseinket milyen értelemben módosítsuk, ha kell. Jelenleg nálunk az érvényes, hogy az oktatási folyamathoz nem kell védettségi igazolvány, csak a kiegészítő szolgáltatásokhoz – bentlakáshoz, menzához kérünk

– foglalta össze Tonk Márton. Hozzátette, az országos szabályt, amelyet a két minisztérium hozott, a Sapientia is alkalmazza, azaz ha koronavírusos beteg van egy évfolyamon, akkor a beteget és az oltatlanokat áthelyezik online tanrendbe. Volt már olyan évfolyam a marosvásárhelyi karon, ahol a beteget és a beoltatlanokat haza kellett küldeni, és az utóbbiak a nyolcadik napon negatív koronavírus-teszttel jöhettek vissza. Ugyanakkor

magas az átoltottság a Sapientián,

tehát olyan sokan nem esnek bele ebbe a szórásba, ha haza kell küldeni az oltatlanokat – fűzte hozzá a rektor. Egyetemi szinten, ahol 200 főállású oktató és mintegy 2300 diák van – hallgatókat, oktatókat beleértve – hetven százalék fölötti az átoltottság. Karonként eltér egy kicsit, hiszen Kolozsváron a legmagasabb, itt 90 százalék körüli, utána Marosvásárhely és Csíkszereda következik, de az elmúlt időszakban a csíkszeredai hallgatók is szép számban oltatták be magukat – számolt be a Székelyhonnak Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora.

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK) vezetője, Ilyés Ferenc szerint jogos lépés a rektorokat tömörítő testület állásfoglalása, és a Covid-igazolványhoz kötött belépés szabálya alól a székelyudvarhelyi egyetem sem lesz kivétel, ha arra kerül a sor.

Jelenleg a településre vonatkozó szabályokhoz kell alkalmazkodnia az intézménynek.

„Jogos ez a lépés, ez egy nagy kommunikációs kérdés az oltottak és nem oltottak között. Az egyetemek szokták általában a leghamarabb bevezetni a forradalmat, az újításokat, és mivel ők mozgatják az új értelmiséget, ez nevelő hatással kell legyen a társadalomra, tehát teljesen jogos lépés. Ez alól mi sem tudunk kivétel lenni, igazodni fogunk ehhez, ha kell, de még nagy kérdés az, hogy miként lehet ehhez a hétköznapokban igazodni” – fejtette ki Ilyés Ferenc.

Mint hozzátette, az egyetem vezetősége is szorgalmazta a diákjainak és kollégáinak, hogy az oltás a megoldás. Többségében mind 25 fő alatti foglalkozásokat szerveznek, tehát másként tudják szervezni az oktatást, mint ott, ahol nagyobb számú csoportok vannak. Jelenleg is hibrid-oktatás folyik a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban, vagyis vannak kontakt-foglalkozások és online foglalkozások egyaránt. A magyarországi oktatók többsége nem tud vagy nem mer átjönni a határon, így online órák is zajlanak.