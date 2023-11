Coolio után Anastacia szerepében lép fel Oláh Vivien

A mentorokat és a Sztárban Sztár leszek! nézőit is elvarázsolta Oláh Vivien múlt vasárnap, amikor az amerikai rapper Coolio bőrébe bújt. Ma pedig ismét ott lehet a TV2 showműsorának színpadán, ezúttal Anastacia szerepében mutathatja meg tehetségét.

Nagyon örültem amikor megláttam a visszajelzéseket, hogy nem csak a mentoroknak hanem a nézőknek is bejött”

Már kevésbé vagyok feszült a fellépések előtt, mint az elején, úgy érzem, minden adás után tíz százaléknyit csökken az izgi faktor. Ez pedig azt is jelenti, hogy most már sokkal komfortosabb is vagyok így a színpadon. Remélem, hogy a nézőket és a szavazóimat újra megfogom majd a hangutánzással és az energiákkal”