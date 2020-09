Color Metal: közösségben gondolkodnak (x)

Habár önmagában is ez igen figyelemre méltó, nem kifejezetten a szakmai sikereik taglalása miatt találkozom a tulajdonosi kör egyik tagjával, Godra Zsolt vezérigazgatóval a társaság székhelyén. A Color Metal forgalmának csupán néhány százalékát bonyolítja le Hargita megyében, ezért a székelyudvarhelyiek nem ilyen tekintetben ismerik a vállalkozás nevét, hanem azért, mert évek óta vissza is adnak a közösségnek:

ma már Magyarországon is működik leányvállalatuk, Szerbiában, Bulgáriában, újabban pedig Moldáviában is vannak állandó üzletkötőik.

Büszkék arra is, hogy a nagy sikerre vitt KupakSzív program megálmodója is a Color Metal csapat tagja:

mivel az irodában egyre-másra gyűltek a vizes palackok, a vállalkozás úgy döntött, legyártják az első szív alakú kupakgyűjtőt.

A kezdeményezést felkarolta az SZKA, partnerként beszállt az RDE Hargita Kft. és azóta – most már lassan két éve – a siker töretlen, olyannyira, hogy anyaországi önkormányzatok is ellesnék az ötletet – árulja el az igazgató, majd hozzáteszi: fontos, hogy maga a tároló csak egy része a projektnek, hiszen kell egy szervezet, mely felvállalja a program működtetését, illetve egy cél is, amelyre a befolyt összeget felhasználják, hisz így zárul be a kör.

E-Formula1 – még ilyet?

A munkaerő-utánpótlás illetve a hazahívó programok érdekes elegye az a kezdeményezés, amelynek részeként a nagyobb egyetemi központokkal is aktív kapcsolatot ápol a Color Metal.

„Az egyetemi központoknak van egy megtartó ereje, rengeteg lehetőségük van a fiataloknak nagy nevű multicégeknél kipróbálni magukat. Azon gondolkodtunk, hogy tudnánk a mi nevünkkel ezekbe a körökbe beépülni. Ezért különböző diákprojektekbe szálltunk be támogatóként (főként műszaki szakot hallgató diákok kerestek meg).

Az első, általunk támogatott projekt az E-Forma1 volt, amely egyetemisták által gyártott, nem klasszikus meghajtású autók versenye (elektromos, napelemes, stb.).

Kiemelt támogatói vagyunk a herkulesfürdői Neptun Fürdő rehabilitációjának. Erdélyi épített örökségünk pusztulófélben levő gyöngyszeme ez az épületegyüttes, ahol temesvári építész hallgatók végzik az állagmegőrzési munkálatokat, szakmai gyakorlataikat. Ezt az utat választottuk, hogy felvegyük a versenyt a nagy brandekkel: személyesen odafigyeltünk a diákokra, akik ezért rendkívül hálásak” – meséli Godra Zsolt.