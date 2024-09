Civilizált módon szabadulhatunk meg a gyógyszerhulladéktól

Idéntől civilizált módon szabadulhatunk meg a veszélyes hulladéknak minősülő gyógyszertől az év elején életbe lépett rendelet szerint, ugyanis most bedobhatjuk az egészségügyi központok udvarán kihelyezett tárolókba. Marosvásárhelyen két kórház előtt is vannak ilyen konténerek, és összesen több mint 170 kilogramm készítményt dobtak be eddig a tárolókba.