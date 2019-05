Célkeresztbe kerülhet a Szentábrahámon juhokat elpusztító medve

A Szentábrahámon juhokat elpusztító medve is kilövésre kerülhet rövidesen, ugyanis az illetékes vadásztársaság szóban már ígéretet kapott a környezetvédelmi tárcától a garázdálkodó egyed ártalmatlanításának jóváhagyására. A közeli Újszékelyenen károkat okozó másik problémás medvét sikerült puskavégre kapniuk a vadászoknak.

A környéken garázdálkodó egyik medvét már kilőtték. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A Hubertus Vadásztársaság fővadászának feltételezése szerint az ortodox húsvét és a május elsejei munkaszüneti napok miatt nem kapta még meg a vadásztársaság a Szentábrahámon garázdálkodó medve kilövésére vonatkozó engedélyt a környezetvédelmi minisztériumtól, ugyanis a szaktárca illetékesétől telefonon már múlt hét végén úgy értesültek, hogy megkapják a jóváhagyást.

Annak a medvének az ártalmatlanításáról van szó, amely április első hetében tizennégy birkát ölt, illetve sebesített meg súlyosan egy, a falu szélén álló portán.

Fazakas Attila, a vadásztársaság igazgatója elmondta, ezt a példányt már jól ismerik a környéken – főként a juhászok –, nagyjából a Szentábrahámtól Alsóboldogfalváig terjedő zónában szokott feltűnni. Egy megtermett, sötét színű medve a garázdálkodó egyed, a bőrméretet alapul vevő nemzetközi pontozási rendszer szerint több mint 400 pontos példány – tudtuk meg a fővadásztól.

Fazakas Attila elmondta,

szinte biztosan ez a medve volt az, amelyre már két évvel korábban is kilövési engedélyt kértek, ugyanis disznókat ölt Szentábrahámon.

Akkor azonban visszautasította a kérést a környezetvédelmi tárca. Az április 7-én történt kár felmérése után a helyi polgármesteri hivatal is panaszt nyújtott be a vadásztársasághoz, ezt követően kérelmezték a medve kilövését. A medve azt követően egy másik portán is járt, ott a kukoricakast törte fel. Fazakas Attilát aggasztja az elhúzódó elbírálási procedúra, ugyanis – mint mondja – tavasszal megnő a medvék territóriuma, ezért

megtörténhet, hogy eltűnik a problémás egyed, mire megérkezik a kilövési engedély.

A vadászoknak egyébként a közelmúltban sikerült kilőniük azt a medvét, amely Újszékelyen okozott károkat. A településtől mintegy egy kilométerre kapták puskavégre a nagyvadat április közepén. Annak az egyednek a kilövési engedélyére is majdnem egy hónapot kellett várniuk, és aztán nem is volt könnyű megtalálniuk – magyarázta a fővadász. Az egy kisebb, 350–360 pontos hím volt. A kilövés után a húsát, nagyjából 130 kilogrammnyi feldolgozható alapanyagot értékesítettek, egy brassópojánai étteremnek adták el, amelynek vadhúsételek is szerepelnek az étlapján.