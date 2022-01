Casting a Nemzetiben: tinilány főszereplőt keres a színház

A Nemzeti Színház gyakran dolgozik gyerekszereplőkkel • Fotó: Haáz Vince

Gyakran dolgozik gyerekszereplőkkel a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, voltak darabjaik, amelyeket kizárólag gyerekek játszottak, de számos jelenleg is futó darabban van gyerekszereplő – mondja a Székelyhonnak Keresztes Attila, a Tompa Miklós Társulat művészeti vezetője, aki rendezőként is jegyzi a most készülő Ibsen-darabot.

A vadkacsa című drámában a Werle és az Ekdal család életébe tekinthetünk be. A két család múltja összefonódik, viszont ez a múlt, amitől szabadulni akarnak, olyan titkokkal van tele, amelyek folyamatosan mérgezik életüket. Az apák bűne fiaikra száll, a hazugságok átszövik mindennapjaikat. Az Ekdal család lánya, Hedvig, 14 éves, az ő szerepére keresik a megfelelő lányt.

A darabban 14 éves ez a lány, de koraérett, komoly, a történetben ő az, aki látja a felnőttek botladozását, és szeretné megmenteni őket saját hibáiktól

– mondja Keresztes Attila. Hozzáteszi, ennek ellenére nemcsak 14 éves lány jelentkezhet a szerepre, hanem 14–17 év közöttire gondoltak. Egy egyszerű hétköznapi lányt keresnek mindenféle különleges képesség nélkül, a legfontosabb feltétel azonban, hogy szülői beleegyezéssel jelentkezzen bárki a felhívásukra.

A szereplőválogatás két szakaszban zajlik. Az első szakaszban két videóanyag beküldésével lehet jelentkezni: egy bemutatkozó videó és egy videó, amelyben a jelentkező elmeséli egy napja történetét. A bemutatkozó videókat és a szülői beleegyezést kizárólag e-mailen keresztül várják a tompamiklostarsulat@gmail.com címre. Az e-mailben fel kell tüntetni a jelentkező teljes nevét, életkorát, a szülő nevét, elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám). Jelentkezési határidő: január 14., péntek.

A második szakaszban az első fordulóból továbbjutott jelöltek már személyesen találkoznak a rendezővel és a színészekkel január 18-án, már jeleneteket kapnak a darabból, így derül ki, hogy ki lesz végül a legmegfelelőbb Hedvig – mutatott rá a rendező. A jelentkezési határidő lejártával a színház minden résztvevőt személyesen értesít a meghallgatás részleteiről.

Az előadás olvasópróbái már zajlanak, a gyerek főszereplő ezután kapcsolódik be a munkába, hogy a március 10-ei bemutatóra elkészüljön az előadás. Amint Keresztes Attila elmondta, a próbákat, a munkafolyamatot úgy állítják majd össze, hogy az ne menjen az iskola, a tanulás rovására.