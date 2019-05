Burkolatjavításnál többre egyelőre nem számíthatnak az autóvezetők

• Fotó: Haáz Vince

Az országszerte épülő autópálya-szakaszokról, hidakról, nagyobb beruházásokról rendszeresen fényképeket és beszámolókat közöl a Pro Infrastruktúra Egyesület.

Az egyesület által közzétett felvételek szerint az A3-as autópálya Maros megyei szakaszán, Radnót és Maroskece között a kedvezőtlen időjárás ellenére jól haladnak a munkálatok. Az Astaldi cég a munkálatok 63 százalékával már megvan, jelenleg készítik a két hidat a Maroson keresztül. A szerződés értelmében

idén év végéig kész kell legyenek a munkálatokkal, és járhatóvá kell tegyék a 17,9 kilométernyi szakaszt.

Az egyesület szakértői szerint viszont ha ebben a ritmusban folytatják a munkálatokat, akkor is kevés az esélye annak, hogy idén befejezzék a pályaszakaszt. Úgy vélik, jövő év tavaszán mindenképp közlekedhetünk már rajta.

Ami a másik pályaszakaszt, a Maroskece–Aranyosgyéres közötti részt illeti, itt más cég dolgoztat, nagy lemaradással. A Straco cég 17,6 kilométernyi autópályát kell megépítsen, de előre láthatóan még jövőre sem fogja befejezni,

jelenleg a munkálatok 23 százaléka van meg.

Csak burkolatot javítanak



A Brassó megyei út- és hídügyi igazgatóság közzétette, hogy Maros megyében milyen munkálatok várhatók az elkövetkező időszakban. Jelentős beruházásokra nem lehet számítani, burkolatjavítás lesz, összesen 64 ezer négyzetméteren. Maros megyében sokat panaszkodnak az gépkocsivezetők a mezőségi utakra, ezért az útügyi igazgatóság 12,4 kilométeren új aszfaltréteget fog elteríteni a 16A megyei úton Beresztelke és Nagysármás között. Aszfaltozásra lehet számítani a 15-ös jelzésű, Marosvásárhely–Szászrégen–Déda közötti országúton is. Emellett – az illetékesek ígérete szerint – idén nyáron kevesebb gödör lesz a 13A jelzésű, Balavásár–Szováta közötti és a Marosvásárhely–Segesvár közötti útszakaszon is. Az elkövetkező időszakban útjavításokra lehet számítani Segesvár és Héjjasfalva között is. A Fehér megyét Dicsőszentmártonnal összekötő 14A jelzésű országúton is burkolatjavítás várható.