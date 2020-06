„Üresben” nyomogatják a kézfertőtlenítő adagolókat

Hivatalosan, vagy sehogy. Egyértelmű szabályozás hiányában nem léptek a legtöbb lakószövetségnél • Fotó: Veres Nándor

A vonatkozó katonai rendelet értelmében a polgármesteri hivatalokra hárult a kézfertőtlenítő berendezések felszerelése és feltöltése, csakúgy mint a lépcsőházak fertőtlenítése. A három alkalommal megismételt fertőtlenítés során az adagolók is feltöltésre kerültek. A rendelet értelmében a feltöltés a továbbiakban a lakószövetségek hatáskörébe tartozik. Jelenleg rengeteg csíkszeredai tömbház fertőtlenítő adagolója üresen áll.

A Kőrösi Csoma Sándor Lakástulajdonosok Szövetségénél érdeklődve meglepetten nézett ránk az elnök:

semmilyen értesítést nem kaptak az adagolók feltöltésével kapcsolatban.

Úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy a hivatalos szabályozás elkerülte volna a figyelmüket, hiszen a város legtöbb részén ugyanúgy üresek a berendezések. Az idős úr elmondta, eddig a lakók részéről sem érkeztek panaszok, hogy miért üresek a berendezések. Hozzátette,

amennyiben a lakók igényelik, ők minden hónapban feltöltik a lépcsőházak adagolóit, hiszen nagyobb kiszerelés megvásárlása esetén minimális lesz a lakónkénti hozzájárulás.

„Nem lehet tudni, kinek is lenne a feladata feltölteni. Hozzánk nem érkezett semmilyen formában rendelet vagy felkérés ezzel kapcsolatban” – tudtuk meg a Csíki Lak Kft.-nél is. A cég illetékese hozzátette, az első három feltöltést a hivatal alkalmazottai mindenhol elvégezték, aztán valóban úgy szóltak a hírek, hogy a lakószövetségi társulásoknak kell majd biztosítaniuk az utántöltést. A társulások adminisztrációjával foglalkozó cégnél elmondták, hozzájuk is érkeztek megkeresések a lakószövetségi elnököktől, hogy útbaigazítást kérjenek a feltöltéssel kapcsolatban, de hivatalos formában a cég sem kapott még erről szóló határozatot, törvényt vagy felszólítást.

„Nem lenne megterhelő, ha valóban a lakószövetségeknek kellene feltölteniük ezeket az adagolókat.

Nem gondolom, hogy pénzügyi probléma lenne a háttérben, nagyságrendileg egy-két lej körül mozogna az az összeg, amely pluszköltséget jelentene a lakóknak havonta.

Más városokban összetörték vagy megrongálták az eszközöket. Nálunk szerencsére nagyrészt épek, csak kár, hogy nincs meghatározva a jogi keret, hogy ki és mit kellene csináljon velük” – válaszolták a tizennégy lakószövetségi társulást tömörítő cégnél.

Ahol saját kezükbe vették

A Müller László utcai lakószövetséghez több mint egy tucatnyi tömbház ügykezelése tartozik. A társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta, ők nem is várták meg, hogy bármilyen felkérés érkezzen ezzel kapcsolatban: a három hivatalos feltöltés után havi fél liter alkohol alapú gyógyszeszt tesznek az adagolókba, és nátrium-hipoklorit (hipó) hatóanyagú fertőtlenítővel kezelik a lépcsőházakat. Mint kiemelte, ők az első pillanattól olyannyira komolyan vették a rájuk háruló kötelezettségeket, hogy

meg sem várták az első hivatalos feltöltést, az adagolókat a felszerelést követően rögtön feltöltötték egészségügyi gyógyszesszel.

„Az számunkra sem tiszta, hogy meddig kell újból és újból feltölteni, de amint hallottam, kevés tömbház van a városban, ahol hasonlóan járnak el” – közölte az elnök.