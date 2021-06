Bűncselekménynek minősülhet, ha nem tartják megfelelő körülmények között, vagy bántalmazzák az állatot

Együttműködés a bántalmazott állatok védelmében – összefog a rendőrség a civilekkel és a hivatalokkal • Fotó: Haáz Vince

A bántalmazott állatok védelmére vonatkozó törvény még elég új, és bár érvénybe lépett már, az alkalmazása, a körülmények megteremtése lassan halad. Sanda Vițelar, a Maros Megyei Tanács szóvivője a Székelyhon érdeklődésére elmondta, felhívták a megye polgármesteri hivatalainak és az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek a figyelmét, amennyiben lehetőségük van állatmenhely létesítésére és működtetésére, illetve ha fenntartanak ilyen jellegű menhelyet, jelezzék a megyei tanácsnak együttműködés szándékával.

Ahogy a szóvivőtől megtudtuk, eddig a marosludasi polgármesteri hivatallal kötöttek szerződést, és esély van rá, hogy hamarosan a marosvásárhelyi városházával is létrejön az együttműködés.

Valamennyi polgármesteri hivatalnak és 80 civil szervezetnek küldtünk levelet, hogy együttműködésre biztassuk, várjuk, hogy választ kapjunk

– válaszolta érdeklődésünkre a szóvivő.

Szerződés és számlák szükségesek

Az állatrendőrségek, amelyeket a megyei rendőrségek részeként alakították meg, együttműködnek a megyei önkormányzatokkal. Amennyiben valaki állatbántalmazást észlel, értesíti a rendőrséget, amely kiszáll a helyszínre, és ha beigazolódik a bántalmazás ténye, az állatot a legközelebbi menhelyre szállítják, ahol megfelelő ellátást biztosítanak számára. Az így keletkezett anyagi kiadásokat a megyei tanács fedezi.

Mindezeket természetesen számlákkal kell bizonyítani, hogy elszámolhassuk a kiadásokat

– hangsúlyozta Sanda Vițelar.

Szabadságvesztésre is számíthatnak

Gheorghe Filip, a Hargita megyei rendőr-főkapitányság szóvivője a Székelyhon megkeresésére elmondta, működik az állatrendőrség, és

amennyiben valaki olyan esettel találkozik, amikor egy bármilyen háziállat, vagy kedvtelésből tartott állat bántalmazásáról van szó, akkor a rendőrséghez fordulhat.

A Hargita megyei rendőrség egy közleményt is kiadott, amely kitért a harci kutyák nevelésére is. Amennyiben azt nem a törvénynek megfelelően tartják – agresszív viselkedésre nevelik vagy provokálják –, súlyos pénzbírsággal illetik a gazdáját, de akár el is vehetik tőle az állatot.

Amennyiben a rendőrség bűncselekmény elkövetését állapítja meg, akár szabadségvesztés is várhat az állat bántalmazójára.

Az eset súlyosságától függ, hogy az állatvédelmi rendőrség szabálysértést állapít meg és bírságot ró ki, vagy bűncselekmény gyanújával indít nyomozást – mondta Gheorghe Filip, azt is hangsúlyozva, hogy amennyiben bizonyíték van arra, hogy a tulajdonos bántalmazza az állatot, házkutatási parancs sem szükséges, hogy a rendőrök behatoljanak az adott magánterületre.