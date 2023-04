Budapestre készülnek a Monturistról tárgyalni a gyergyószentmiklósi képviselők

– mutatott rá megkeresésünkre válaszolva Bajkó László tanácsos, a képviselő-testület által létrehozott bizottság tagja.

Amint a bizottsági jelentés megállapítja, joghézag áll fenn: köztulajdonban levő területek a törvény szerint elidegeníthetetlenek lennének, a törzstőkét viszont akár el is adhatja a cég. „Ezt az ellentmondást helyre kell tenni. Ez pedig csak azt jelentheti, hogy a területek a cég törzstőkéjéből vissza kell kerüljenek a város kezelésébe” – szögezte le Bajkó. Arra is kitért, hogy a jelentésük ezen pontját erősíti meg a városháza jogi irodájának véleményezése is, és a prefektusi hivatal is ezzel egyetértő álláspontot adott számunkra.