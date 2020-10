„Székelyföld is szerves részese volt az októberi eseményeknek”

• Fotó: Veres Nándor

Potápi Árpád János a koszorúzást követően portálunknak elmondta, hogy 1956-ban azok a fiatalok szálltak síkra az igazságért, akik gyűlölték az akkori rendszert, és akik már közel tíz éve elnyomásban éltek. „Egy jobb, egy szebb világban akartak felnőni a fiatalok. Nekik köszönhetjük a október 23-át követő két hetet is, hiszen sokat tettek a magyar szabadságért. Tulajdonképpen a ’89-es rendszerváltás is ennek a mozgalomnak volt köszönhető. Amikor rájuk emlékezünk, minden családra emlékezünk. Az én apai nagyapám is a bonyhádi forradalmi nemzeti bizottság tagja volt, akit szintén meghurcoltak, börtönbe került, és élete végéig ellenőrizték. Azokban az időkben több rokonom is a tengerentúlra menekült” – osztotta meg személyes emlékeit.