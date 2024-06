Smaranda Enachet, a Civitas Alapítvány vezetőségi kuratóriumi tagját kérdeztük a rövid ellátási láncok székelyföldi meghonosításáról, e filozófia célkitűzéseiről, és választ kaptunk arra is, hogy hol érdemes elkezdenie a kísérletezést annak, aki érdeklődik a helyi termékek iránt.

– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a múltban is léteztek lehetőségek, amelyek az innovatív projekteket támogatták. Korábban számos Európai Uniós országban elindították a rövid ellátási láncokat, mely filozófia az évek során bebizonyította a gazdaságra, valamint a helyi közösségek megerősítésére gyakorolt pozitív hatásait.

A Civitas Alapítványnak köszönhetően kapcsolódtam be ebbe a világba. A 2010–2011-es években számos külföldi úton volt szerencsém részt venni kollégáimmal, amely utak során számos jó példával találkoztunk a téma kapcsán. Eldöntöttük, hogy a megszerzett tudást és tapasztalatot szeretnénk itthon kamatoztatni, így elindítottuk a saját rövid ellátási láncokat támogató projektjeinket.

az elmúlt években sikerült azt is elérni, hogy a kormány is felfigyeljen ezekre a kezdeményezésekre.

Úgy vélem, hogy jelenleg sikerült elérni egyfajta stabilitást, ugyanakkor ezzel párhuzamosan belső építkezés is zajlik, hiszen van munka bőven. Hiszünk abban, hogy sokkal gazdagabb közösségek fognak létrejönni a rövid ellátási láncoknak köszönhetően.

– Kétoldalú dologgal állunk szemben, hiszen feladatunk egyrészt segíteni a termelőket, ugyanakkor a fogyasztók figyelmét is rá kell irányítanunk a rövid ellátási láncok előnyeire. Bár egyre többen vannak azok, akik előszeretettel vásárolnak helyi termékeket, mégis sokan vannak, akik megszokták a szupermarketekben való vásárlást, és az azzal járó kényelmet. A mai rohanó világunkban

sokan nem is fogjuk fel, hogy a bevásárlóközpontokban való vásárlással milyen mennyiségű energiafogyasztást támogatunk, mennyivel károsabb az egészségünkre nézve,

A vásárlókon kívül, a rövid ellátási láncok másik alappillére a termelők, akiknek teret kell biztosítanunk arra, hogy meg tudják tartani a brandjüket, és minél több emberrel meg tudják ismertetni azt. Én magam is törekszem arra, hogy ha tehetem, akkor helyi terméket vásároljak.

ha egy adott terméknek több ezer kilométert kell megtennie repülőn vagy hajón utazva, és mennyi tartósítószerre van szükség, hogy hónapokig frissen maradjon. Mint mindenben, a vásárlásainkban is meg kell találnunk az egészséges egyensúlyt. Nem kell lemondani az egzotikus élelmiszerekről, de vásárlási döntéseink bizonyos részében, ha tehetjük, akkor támogassuk a helyi termelőket.

Kevés annál felüdítőbb érzés van, amikor falun csak átmegyek az utca túloldalára, és egy olyan személytől tudom megvenni a friss és ropogós zöldséget és gyümölcsöt, akit személyesen is ismerek. Ezek az értékek felbecsülhetetlenek.

– Ha valaki a REL-t választja, az egy 90 százalékos garancia a jó minőségre. Ezeknek a termékeknek áttekinthető a létrejötte, a frissesség ott van minden darabban. A rövid láncnak köszönhetően nem szükséges tartósítószereket használni. Lehetőség teremtődik a személyes kapcsolatos létrejöttére, a közösségi kapcsolatok ápolására. A rövid ellátási láncból beszerzett termékekkel jót teszünk a saját egészségünknek és a környezetünknek is.

– A különböző tömegmédiás csatornák, mint a rádió, a televízió, de az online platformok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél több ember szemét felnyissuk a helyi termékek fogyasztásának fontosságára. Ugyanakkor továbbra is

