„Senki sem lát semmit”, amikor megrongálják a hulladékgyűjtőpontokat

A baj, hogy így is előfordultak rongálások: sajnos most sem látja senki, hogy mi történik amikor valaki megrongálja a gyűjtőket” – fogalmazott a cégveztő.

A TEGA nem rendőrség, nincs arra ember, idő, pénz, hogy minden gyűjtőpontnál ott álljunk. Lehet, hogy sokan sértésnek veszik, de itt csak a lakók tudnak segíteni, azzal, hogy rászólnak arra a személyre, aki rongál, vagy ha félnek, akkor szólnak a rendőrségnek. Az is megtörténhet, hogy a rendőrség nem ér oda idejében: de egyszer csak tetten érik az elkövetőt, csak elkapják a szemetelőt. Azt kell mondjam, hogy ez a lakók érdeke is: ők is gyűjtő környékén járnak, őket is a mocsok fogadja.